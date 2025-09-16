  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

موحدی: مسئولان با قاطعیت در برابر تخریب منابع طبیعی بایستند

دادستان کل کشور اعلام کرد: فرهنگ‌سازی برای صیانت از محیط زیست، باید از دوران کودکی آغاز شود و مسئولان موظف‌اند با جدیت و قاطعیت در برابر تخریب منابع طبیعی بایستند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست با تاکید بر صدور آرا سبز، صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با تأکید بر جایگاه والای نعمت‌های الهی گفت: در قرآن کریم و فرمایشات معصومین (ع) بارها به موضوع نعمت و قدردانی از آن، چه مادی و چه معنوی تأکید شده است. نعمت‌های معنوی مانند ایمان، اسلام، ولایت، اتحاد و همبستگی که قابل شمارش نیستند و ما وظیفه داریم ابتدا شکرگزار این نعمات باشیم و سپس به حفظ و حراست از آن‌ها بپردازیم.

وی افزود: ایران در حوزه نعمات مادی، کشوری چهارفصل است که هر آنچه نیاز داریم در داخل کشور تولید می‌شود. در حوزه نعمات معنوی هم نیروهای فرهیخته و فاضل بسیاری داریم و در تربیت نیروی انسانی موفق بوده‌ایم. در قوه قضائیه تا ۱۳ هزار قاضی حضور دارند و در بخش نظامی سرداران فراوانی داریم که این‌ها همه از توفیقات جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: برخی به بهانه اشتغال‌زایی به محیط زیست صدمه زدند که ما با تمام وجود در برابر آن‌ها ایستاده‌ایم.

دادستان کل کشور با اشاره به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل پنجم نکات مهمی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد. رهبر معظم انقلاب محیط زیست را موهبت الهی معرفی کردند و در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴، سیاست‌های کلی را در ۱۵ بند ابلاغ فرمودند که شامل مدیریت تالاب‌ها، شکار، سیل و دیگر موضوعات است. در بندهای ۴ و ۵ این سیاست‌ها نیز به حفاظت، احیا و به‌سازی محیط زیست تأکید شده است.

وی با اشاره به دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال افزود: این شورا پیوسته جلساتی تشکیل می‌دهد و مسائل محیط زیستی را رصد می‌کند تا در صورت هرگونه تعرضی به محیط زیست، جلوگیری می‌شود.

موحدی آزاد چالش‌های محیط زیست کشور را برشمرد و گفت: دفع و پردازش پسماندها، رهاسازی پساب در محیط‌های شهری و روستایی، آلودگی هوا، تخریب و آتش‌سوزی جنگل‌ها از مخاطرات جدی عصر ماست که باید با جدیت فرهنگ‌سازی شود. رعایت حقوق محیط زیست نیازمند همکاری مسئولان فرهنگی است و باید حتی از دوران ابتدایی به کودکان آموزش داده شود که محیط زیست امانت است و ما باید امانت‌دار باشیم.

وی افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها در کشور دفن می‌شود که یکی از معضلات جهانی به شمار می‌رود و موجب هدر رفت منابع ملی می‌شود. بحث کودکان زباله‌گرد نیز خوشبختانه به شدت کاهش یافته و امروز به ندرت مشاهده می‌شود.

دادستان کل کشور اقدامات دادستانی را در حوزه محیط زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماندها و پیگیری موضوع دفع، دفن و پردازش استاندارد، اعمال نظارت‌های قانونی، صدور بخشنامه‌های مرتبط، مشارکت در تدوین شیوه‌نامه اجرایی پسماندهای عادی، تأکید بر تفکیک پسماند از مبدأ، پیگیری و نظارت بر پرونده‌های جرایم زیست‌محیطی، تشکیل کارگروه مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست، و مشارکت در تهیه طرح حفظ جنگل و مبارزه با قاچاق چوب از اقدامات دادستانی کل کشور در این زمینه است.

وی در پایان به انتظارات دادستانی اشاره کرد که عبارتند از:

۱. توجه به رویکردها و مفاهیم نوین در حوزه پسماند

۲. بازبینی برخی قوانین، به‌ویژه قانون شهرداری‌ها درباره پسماندها و پساب‌ها

۳. اهتمام جدی و قاطع به اجرای قوانین محیط زیست

۴. ایجاد بانک اطلاعاتی مدیریت پسماند

۵. افزایش تعامل با مرزبانی فراجا

۶. برخورد قاطع با ترک فعل مدیران ذی‌ربط

