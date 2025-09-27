سرهنگ حافظی: راز پرونده خودکشی مرد ۵۸ ساله در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در هشتم شهریورماه سال جاری و پی ارسال گزارشی از کلانتری ۳۲ گلشن شیراز مبنی بر خودکشی مردی ۵۸ ساله با روش خودسوزی به انگیزه ورشکستگی به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکیپ‌هایی از کارآگاهان پی‌جویی قتل و بررسی صحنه جرم، از محل بازدید و آثار و بقایای به جا مانده جمع آوری و مشخص شد مقتول جلوی مغازه در یک مکان ثابت و بدون هرگونه تحرکی یا فرار به طرفین، در همان مکان فوت نموده است، که از نظر کارآگاهان موضوع مشکوک به نظر می‌آید.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود: سریعاً با تحقیقات گسترده محلی، اخذ اظهارات شاهدین ماجرا، اقدامات فنی و پلیسی، مشخص شد که مقتول اختلافات خانوادگی و مالی با همسرش داشته است.

سرهنگ حافظی گفت: در نهایت همسر مقتول دستگیر و در بازجویی فنی و پلیسی و مواجهه با دلایل و مدارک، اقرار کرد به دلیل اختلافات خانوادگی با مواد اشغال‌زا به درب مغازه همسرم مراجعه و پس از پاشیدن بنزین به روی وی، اقدام به آتش زدنش کردم.

رئیس پلیس آگاهی فارس تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.