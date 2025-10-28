رسم غلط تیراندازی در عروسی منجر به قتل مادر داماد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آرش بخشاییمطلق گفت: در پی مراجعه حضوری فردی به پاسگاه مبنی بر تیراندازی منجر به قتل در مراسم عروسی در یکی از مناطق شهرستان اقلید، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران پلیس در بررسیهای اولیه مطلع شدند که خانمی ۵۰ ساله در عروسی پسرش، هنگام شادی مهمانان با اسلحه شکاری مورد هدف قرار گرفته و منجر به مرگش شده است.
فرمانده انتظامی اقلید افزود: مأموران تحقیقات خود را آغاز و پس از بازبینی دوربینهای مدار بسته، در این راستا ۲ نفر (پسر عموی عروس و پسر عمه داماد) که برای شادی در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند و ۳ قبضه اسلحه را نیز کشف کردند.
سرهنگ بخشایی مطلق با اشاره به اینکه هر ۲ متهم ۲۰ الی ۲۲ ساله برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، تصریح کرد: پلیس تاکید ویژهای بر فرهنگسازی، آموزش و همکاری سایر نهادها و دستگاههای مسئول داشته و بر این باور است که میتوان رسوم پسندیده را جایگزین رسم غلط و خطرناک تیراندازی در جشنها و مراسمهای عروسی کرد که امیدواریم با همکاری آگاهانه مردم، شاهد آرامش مطلوب در مراسمات شادی و پیشگیری از وقوع قتلهای ناشی از تیراندازی در جشنها باشیم
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