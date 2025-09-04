دستگیری قاتل خیابان مشکین فام شیراز در کمتر از ۱۲ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریورماه برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در خیابان مشکین فام شیراز، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ زند شیراز در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد دو نفر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر و یکی از آنان با یک تیغه سلاح سرد (چاقو)، طرف مقابل را مجروح و از محل متواری شده است.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه فرد مجروح ۳۹ ساله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد، افزود: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، فرد قاتل بامداد پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی از این قاتل ۱۸ ساله در خصوص علت و انگیزه وی از این اقدام ادامه دارد.