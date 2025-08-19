به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب از اجرای حکم قصاص یکی از عاملان جنایت بیرم فارس در سحرگاه سه‌شنبه ۲۸ مردادماه خبر داد و گفت: مرد جنایتکاری که امروز پس از طی شدن کامل فرایند قضائی، مطابق رأی قطعی دادگاه کیفری یک استان فارس به سزای عمل خود رسید در مهر سال گذشته با همدستی همسرش؛ مادر و سه فرزند یک خانواده را به طرز فجیعی به قتل رساندند.

وی ادامه داد: انگیزه این زوج جوان از قتل اعضای این خانواده سرقت بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: پس از وقوع این قتل فجیع عوامل این جنایت که اقدام به ربودن فرزند چهارم خانواده کرده بودند با اقدام سریع نیروی انتظامی دستگیر شدند.

حجت الاسلام رجایی نسب گفت: فرایند تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای لارستان و رسیدگی به اتهامات متهمان در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان فارس در سریع‌ترین زمان ممکن مطابق آئین دادرسی کیفری طی شد.

وی ادامه داد: پس از صدور رأی نخستین مبنی بر قصاص هر ۲ متهم، پرونده با اعتراض وکلای متهمان در دیوان‌عالی کشور نیز بررسی شد و حکم قصاص هر ۲ متهم مورد تأیید این مرجع عالی قضائی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: حکم قصاص متهم دیگر این پرونده که همسر متهم ردیف اول است در زندان و با حضور اولیاء‌دم اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام رجایی نسب تصریح کرد: طمع و سوءاستفاده قاتلان از اعتماد این خانواده فرهنگی باعث رقم خوردن یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های سال‌های اخیر شد.