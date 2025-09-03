قاتل ۳۰ ساله در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: دهم شهریورماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل در دو کوهک شیراز اعلام و بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که ۶ نفر به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز افزود: در این درگیری یک نفر با سلاح سرد، مردی ۳۵ ساله را به شدت مجروح می‌نماید که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان گفت: با تلاش ماموران انتظامی، قاتل ۳۰ ساله بلافاصله پس از وقوع قتل، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد: برای حل اختلافات به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.