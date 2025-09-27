به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان خراسان جنوبی، عصر امروز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، در محل استانداری خراسان جنوبی، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و منطقهای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، پس از توضیحاتی توسط معاون پروژه ایرانسل درباره پروژههای انجام شده در استان خراسان جنوبی و اشاره به سرمایهگذاری ۱۳۳۷ میلیارد ریالی از محل اعتبارات داخلی، وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، با قدردانی از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساختهای ارتباطی ملی افزود: توسعه و گسترش ۵G و تقویت پوشش ارتباطی در مناطق روستایی، نه تنها عدالت ارتباطی را محقق میکند، بلکه بستر تازهای برای پیشرفت اقتصادی و کاهش شکاف دیجیتال در این مناطق، فراهم میآورد.
وزیر ارتباطات در این نشست با اشاره به دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در این استان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۱ روستای استان با جمعیت بالای ۲۰ خانوار از دسترسی با کیفیت به خدمات دیجیتال بهرهمند هستند و بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز در کشور از طریق پلتفرمهای آموزشی دیجیتال، آموزش میبینند که نشاندهنده وجود استعدادهای بالقوه است.
هاشمی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از هوش مصنوعی در حوزههای مختلف، گفت: تلفیق این فناوری با آموزش، میتواند زمینهساز شخصیسازی یادگیری، مشارکت فعال دانشجویان و ارتقای کیفیت آموزشی در استان باشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی، صنعتی و گردشگری استان افزود: استفاده از هوش مصنوعی علاوه بر افزایش بهرهوری در معادن و صنایع، این استان را به الگویی موفق در عرصه هوشمندسازی تبدیل خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به حمایتهای مالی و اجرایی وزارت و دستگاههای مرتبط برای توسعه فناوری، هوش مصنوعی و تولید محتوای دیجیتال در استان اشاره کرد و گفت: هدف ما ایجاد عدالت دیجیتال، توسعه آموزش و معرفی ظرفیتهای استان به سطح ملی و بینالمللی است.
در این رویداد، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در بیرجند، با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری(USO)، رسماً به بهرهبرداری رسید و به این ترتیب، روستاهای آرویز و غیوک با مجموع ۹۶ خانوار و ۲۴۵ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفت.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی ۵G ایرانسل در شهر بیرجند، در محل بهرهبرداری، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی افتتاح شد.
ایرانسل تاکنون در مجموع ۱۱۶۶ سایت نسل پنج را در ایران راهاندازی کرده که از این تعداد، دو سایت در استان خراسان جنوبی واقع در شهر بیرجند، قرار دارد.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکتهای معتبر بینالمللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.
ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات راهاندازی کرد که این سایت، توسط رئیسجمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.
از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر ۵G در ایران را آغاز کرد و در بهمنماه ۱۴۰۱، ۴۰۰ مین سایت ۵G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.
ایرانسل در دیماه ۱۴۰۲ از شبکه ۵G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.
در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه ۵G-SA ایرانسل به ثبت رسید.
دیماه سال ۱۴۰۳، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا ۵G New Calling» ایرانسل، بهصورت رسمی رونمایی شد.
پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، ششم شهریور ماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۵ مین سایت نسل پنجم ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات در ارومیه، افتتاح شد و سرعت دانلود ۲۱۴۸ مگابیت برثانیه در این سایت شهری، ثبت شد. با افتتاح امروز، تعداد سایتهای ۵G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۶ رسید.
