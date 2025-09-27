به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی غروب شنبه در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی این اداره کل با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری بین دو دستگاه اجرایی به امضا رسید، ابرار داشت: هدف از این اقدام ارتقا سلامت اجتماعی و تقویت سرمایه‌های محلی است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در قالب اجرای طرح بهزیست محله است، افزود: رویکرد طرح تقویت مشارکت خانواده در محله و محیط زندگی است.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه در این طرح ارتقا کیفیت زندگی در دستور کار است، ابراز داشت: سلامت اجتماعی محله بر اساس مشارکت و تسهیل گری محلی مورد تاکید است.

نسیمی در ادامه تصریح کرد: این طرح تسهیل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و افزایش ارتباطات بین حاکمیت و مردم است.

وی با بیان اینکه مدت اجرای طرح سه سال است افزود: در مسیر اجرای طرح از ظرفیت مدرسان، مشاوران خانواده و نیروی انسانی محلی داوطلب بهره گرفته خواهد شد.