به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر چهارشنبه در آیین راه اندازی اولین مرکز مهر و گفت‌وگو استان در شهر سمنان، با بیان اینکه هدف از این اقدام سلامت اجتماعی و افزایش نشاط سالمندان است، بیان کرد: مدرسه شهدای یک بانک عامل این شهر پایلوت انجام کار شده است.

وی با بیان اینکه این مراکز در محلات شهری ایجاد و خدمات مختلف به سالمندان ارائه می‌دهد، افزود: برگزاری نشست‌های هم اندیشی، اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی به سالمندان در دستور کار است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه اجرای طرح بر عهده تسهیل‌گران آموزش دیده است، ابراز داشت: انتخاب مدارس با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مشارکت و تقویت رویکرد محله محور انجام گرفته است.

نسیمی با بیان اینکه این اقدام سرآغاز تحول خدمات اجتماعی به سالمندان خواهد بود، تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی، افزایش نشاط و حفظ جایگاه و کرامت انسانی سالمندان مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت سالمندان ۷۰ هزار و ۷۸ نفر برآورد شده است، افزود: متاسفانه با افزایش رشد جمعیت سالمند در استان مواجه هستیم که پیشگیری آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است.