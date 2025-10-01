  1. استانها
  2. سمنان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

افتتاح اولین مرکز مهر و گفت‌وگو در سمنان؛ ایجاد تحول خدمات به سالمندان

افتتاح اولین مرکز مهر و گفت‌وگو در سمنان؛ ایجاد تحول خدمات به سالمندان

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از راه‌اندازی اولین مرکز مهر و گفت‌وگو در شهر سمنان خبر داد و گفت: مدرسه شهدای بانک این شهر پایلوت انجام کار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر چهارشنبه در آیین راه اندازی اولین مرکز مهر و گفت‌وگو استان در شهر سمنان، با بیان اینکه هدف از این اقدام سلامت اجتماعی و افزایش نشاط سالمندان است، بیان کرد: مدرسه شهدای یک بانک عامل این شهر پایلوت انجام کار شده است.

وی با بیان اینکه این مراکز در محلات شهری ایجاد و خدمات مختلف به سالمندان ارائه می‌دهد، افزود: برگزاری نشست‌های هم اندیشی، اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی به سالمندان در دستور کار است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه اجرای طرح بر عهده تسهیل‌گران آموزش دیده است، ابراز داشت: انتخاب مدارس با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مشارکت و تقویت رویکرد محله محور انجام گرفته است.

نسیمی با بیان اینکه این اقدام سرآغاز تحول خدمات اجتماعی به سالمندان خواهد بود، تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی، افزایش نشاط و حفظ جایگاه و کرامت انسانی سالمندان مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت سالمندان ۷۰ هزار و ۷۸ نفر برآورد شده است، افزود: متاسفانه با افزایش رشد جمعیت سالمند در استان مواجه هستیم که پیشگیری آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است.

کد خبر 6608276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها