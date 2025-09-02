یک مدرسه در سمنان پایلوت طرح سلامت اجتماعی محله محور شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان با بیان اینکه طرح سلامت اجتماعی محله محور «سلام» در استان به اجرا درآمد، ابراز داشت: مقدمات لازم برای افتتاح طرح با انجام کار تیمی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه این طرح پس از هشت ماه کار کارشناسی و با بهره گیری از مدیران کارآمد اجرایی می‌شود، افزود: هم اکنون طرح در انتظار ابلاغ رسمی رئیس جمهور است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با مدیران درون استانی نیر انجام گرفته است، ابراز داشت: کانون اصلی اجرای این طرح مدارس است.

نسیمی با بیان اینکه یک مدرسه در سمنان پایلوت طرح سلامت اجتماعی محله محور انتخاب شد، تصریح کرد: این مدرسه شهدای بانک ملی در شهرستان سمنان است.

وی با بیان اینکه با مطالعه شیوه نامه‌ها و ارائه نظرات کارشناسی بستر اجرای این طرح بهتر فراهم می‌شود، افزود: این پروژه ملی و اجتماعی که توسط سازمان بهزیستی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در حال اجرا است.