جریمه ۵۰ هزار دلاری و حذف از آسیا در انتظار حریف هندی سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار بود شامگاه سه شنبه ۸ مهر و در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان رو در روی هم قرار گیرند که باشگاه هندی از سفر به ایران و شهر اصفهان خودداری کرده است.

مسئولان این باشگاه همچنین درخواست برگزاری بازی از کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور ثالث را داشتند که با مخالفت AFC رو به رو شدند و در جدیدترین اقدام خود اعلام کرده‌اند که این موضوع را در دادگاه حکمیت ورزش CAS پیگیری خواهند کرد.

در همین رابطه و مطابق قوانین AFC اگر باشگاهی از سفر به کشور تیم میزبان خودداری کند حداقل ۵۰ هزار دلار آمریکا جریمه مالی خواهد شد و از مسابقات فصل جاری رقابت‌های آسیایی کنار گذاشته می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که باشگاه خاطی از حضور در یک الی دو فصل آینده رقابت‌های آسیایی هم محروم شود.