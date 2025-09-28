  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۸

جریمه ۵۰ هزار دلاری و حذف از آسیا در انتظار حریف هندی سپاهان

تیم فوتبال موهان باگان هند به دلیل خودداری از سفر به ایران به احتمال زیاد از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار بود شامگاه سه شنبه ۸ مهر و در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان رو در روی هم قرار گیرند که باشگاه هندی از سفر به ایران و شهر اصفهان خودداری کرده است.

مسئولان این باشگاه همچنین درخواست برگزاری بازی از کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور ثالث را داشتند که با مخالفت AFC رو به رو شدند و در جدیدترین اقدام خود اعلام کرده‌اند که این موضوع را در دادگاه حکمیت ورزش CAS پیگیری خواهند کرد.

در همین رابطه و مطابق قوانین AFC اگر باشگاهی از سفر به کشور تیم میزبان خودداری کند حداقل ۵۰ هزار دلار آمریکا جریمه مالی خواهد شد و از مسابقات فصل جاری رقابت‌های آسیایی کنار گذاشته می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که باشگاه خاطی از حضور در یک الی دو فصل آینده رقابت‌های آسیایی هم محروم شود.

بهنام روان پاک

