روادید تمام بازیکنان موهان باگان برای سفر به ایران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز سه‌شنبه ۸ مهر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در همین راستا، باشگاه موهان باگان از روز سه‌شنبه گذشته درخواست رسمی خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارائه کرده تا این دیدار در کشور ثالث برگزار شود، اما این درخواست از سوی AFC رد شده است.

بر اساس تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، روادید حضور در ایران برای تمامی اعضای تیم موهان باگان صادر شده و طبق مقررات، این تیم موظف است برای حضور در مسابقه به ایران سفر کند. در غیر این صورت، با تنبیهات انضباطی از سوی AFC مواجه خواهد شد. این در حالی است که باشگاه موهان باگان در فصل گذشته به دلیل خودداری از سفر به ایران و رویارویی با تیم تراکتور، از رقابت‌های آسیایی کنار گذاشته شد و اکنون نیز عدم حضور در ایران می‌تواند مجدداً منجر به حذف این تیم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شود.

در ترکیب موهان باگان، بازیکنانی چون تام الدرِد، دیمیتری پتراطوس، جیمی مک‌لارِن و جیسون کامینگز حضور دارند که ملیت‌های استرالیایی و انگلیسی دارند. مسئولان باشگاه هندی با توجه به هشدارهایی که کشورهای این بازیکنان به آنها درباره سفر به ایران داده‌اند، خواستار تغییر محل برگزاری دیدار با سپاهان شدند، اما تاکنون این درخواست با مخالفت AFC روبه‌رو شده است.