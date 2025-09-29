به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند قرار بود در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه سه‌شنبه ۸ مهر و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر بروند، اما باشگاه هند از سفر به کشورمان خودداری کرد تا این بازی لغو شود و پرونده آن به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع داده شود.

این اتفاق در حالی رخ داد که دو باشگاه دیگر حاضر در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲، یعنی المحرق بحرین برای دیدار با استقلال و الوحده امارات برای دیدار با تراکتور، بدون مشکل و با رعایت تمامی شرایط به شهرهای تهران و تبریز سفر کردند و دیدارهای خود را برگزار کردند. این موضوع باعث ایجاد پرسش‌هایی درباره دلایل انصراف موهان باگان از سفر به ایران شده است.

در همین راستا، رسانه «Football Express India» در شبکه اجتماعی X با لحنی انتقادی و کنایه‌آمیز نوشت: «هدف ما تبدیل شدن به یکی از باشگاه‌های برتر آسیایی است، اما چگونه یک باشگاه می‌تواند با بارها فرار از بازی‌های AFC به این هدف برسد؟» این اظهارنظر بازتابی گسترده در فضای رسانه‌ای داشت و بار دیگر بحث مسئولیت‌پذیری باشگاه‌ها در رقابت‌های بین‌المللی را مطرح کرد.

شایان ذکر است که این اولین بار نیست که موهان باگان چنین تصمیمی می‌گیرد؛ این باشگاه فصل گذشته نیز از سفر به ایران برای دیدار با تیم تراکتور خودداری کرده بود و در نتیجه از ادامه مسابقات آسیایی کنار گذاشته شد. این سابقه موجب شده تا تصمیم جدید موهان باگان با واکنش‌های منفی و انتقادات جدی از سوی رسانه‌ها و فوتبال‌دوستان همراه باشد.