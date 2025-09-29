به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، امید نورافکن در نشست خبری پیش از دیدار با موهان باگان هند اظهار داشت: شرایط آمادگی تیم ما بسیار خوب است، انرژی خوبی در این هفتهها داریم و یک پیروزی خوب در لیگ برتر کسب کردیم، فکر میکنم دیدار پرگلی باشد و تیم هندی را با گلهای زیادی شکست دهیم.
وی ادامه داد: شرایط روحی تیم پس از کسب پیروزی مقابل تیم خیبر خرمآباد بسیار خوب است، مدل بازی تیم ما تهاجمی است و این کار را مقداری سختتر میکند، اما آماده هستیم که در این رقابتهای آسیایی نتایج خوبی را برای تیم سپاهان کسب کنیم.
نورافکن تصریح کرد: بهطور کلی شرایط روحی ما برای دیدار مقابل موهان باگان هند و دیدار هفته آینده مقابل ذوبآهن اصفهان در لیگبرتر خوب است.
نظر شما