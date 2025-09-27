به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز سهشنبه ۸ مهرماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
با این حال، باشگاه موهان باگان به بهانه نبود امنیت در ایران از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) درخواست کرده بود که این دیدار در کشور ثالث برگزار شود درخواستی که با مخالفت AFC همراه شد.
تاکنون این باشگاه هندی به طور رسمی اعلام نکرده است که برای این مسابقه به ایران سفر میکند یا خیر. در صورت عدم حضور موهان باگان در اصفهان این تیم علاوه بر پرداخت جریمه مالی از ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهد شد اتفاقی که فصل گذشته نیز رخ داد و به دلیل عدم سفر به تبریز برای دیدار با تراکتور نماینده هند از مسابقات حذف شد.
در همین ارتباط، بوریا ماجومدار خبرنگار هندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازیکنان خارجی تیم را میشناسیم؛ آنها با توصیه کشورشان و به دلیل نگرانی خانوادههایشان به ایران سفر نخواهند کرد.»
لازم به ذکر است که موهان باگان و سپاهان در هفته اول رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ دیدارهای خود را با شکست پشت سر گذاشتند و به سه امتیاز این بازی نیاز دارند.
