انتقاد کاپیتان موهان باگان از AFC بابت حمایت از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال موهان باگان هند که یکی از رقبای سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ است، از سفر به ایران برای رویارویی با نماینده کشورمان خودداری کرد تا پرونده این دیدار به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارسال شود.

هندی‌ها با طرح ادعایی بی‌اساس از AFC درخواست کرده بودند این مسابقه به دلیل «نبود امنیت» در کشورمان در زمین ثالث برگزار شود؛ درخواستی که با مخالفت این نهاد مواجه شد. با این حال، باشگاه موهان باگان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است قصد دارد از AFC به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت کند.

در همین ارتباط، «سوبهاسیش بوس» کاپیتان تیم موهان باگان با انتشار حکمی قدیمی از سال ۲۰۲۰ که طی آن AFC دستور داده بود نمایندگان وقت ایران (شهرخودرو و استقلال) بازی‌های آسیایی خود را در زمین بی‌طرف برگزار کنند، در فضای مجازی نوشت: «زمین بی‌طرف برای دیگران، اما نه برای موهان باگان؟ فقط به این دلیل که تیمی از هند است؟»

«سوبهاسیش بوس» این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا را اقدامی نژادپرستانه توصیف کرد. این در حالی است که تیم‌های الوحده امارات و المحرق بحرین برای برگزاری دیدارهای خود با تراکتور و استقلال به ایران سفر کردند و بدون هیچ مشکلی مسابقاتشان برگزار شد.