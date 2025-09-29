موهان هند باگان قید سفر به ایران را زد؛ در انتظار تصمیم انضباطی AFC

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند قرار بود در هفته دوم رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۸ مهر و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گیرند که باشگاه هندی حاضر نشد به ایران سفر کند و نتیجه این دیدار از سمت کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تعیین خواهد شد.

در همین حال رسانه نزدیک به باشگاه موهان باگان در شبکه اجتماعی X خبر داد؛ تیم موهان باگان تصمیم گرفته به ایران سفر نکند و این تصمیم در جلسه‌ای با حضور تمام بازیکنان و اعضای هندی کادر فنی گرفته شد.

باشگاه چندین بار نامه‌هایی به سفارت هند در تهران ارسال کرده و خواستار حمایت و تضمین شده بود، اما پاسخی دریافت نکرد.

همچنین مکاتبات متعددی با کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) انجام شد و رونوشت آن به فدراسیون فوتبال هند (AIFF) ارسال گردید با این حال هیچ تضمینی ارائه نشد.

AFC حتی از ارائه گزارش ارزیابی ریسک خودداری کرد در حالی که دولت‌های هند، بریتانیا، اسپانیا و استرالیا همچنان به شهروندان خود توصیه می‌کنند به ایران سفر نکنند.

باشگاه همچنین تاکید کرده که در ایران هیچ پوشش بیمه‌ای برای سفر یا خدمات درمانی وجود ندارد و بیمه‌نامه‌های عمر موجود هم در این کشور معتبر نیست؛ موضوعی که پرسش‌های بی‌پاسخی درباره مسئولیت‌ها در صورت وقوع حادثه ایجاد کرده است.