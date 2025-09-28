به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور، در جمع خبرنگاران، با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این اداره، از انجام بیش از ۱۱۰۰ مأموریت عملیاتی در سه منطقه شهر دماوند و همچنین خارج از حوزه مأموریتی خبر داد.

وی با اشاره به مدیریت و فرماندهی موفق آتش‌نشانان دماوند در این ماموریت‌ها، تصریح کرد: از هفتم مهرماه سال گذشته تاکنون، آتش‌نشانان دماوند با حضور فعال و مؤثر، به خدمت‌رسانی در حوادث مختلف پرداخته‌اند.

علیپور همچنین به برگزاری دو دوره مقدماتی آموزش آشنایی با حریق برای داوطلبان آتش‌نشانی سراسر کشور اشاره کرد که به میزبانی ایستگاه‌های دماوند و مشا و با حمایت مدیریت شهری برگزار شده است.

مدیرعامل آتش‌نشانی دماوند در ادامه از حضور موفق نیروهای عملیاتی این اداره در ماموریت‌های استانی خارج از دماوند، به ویژه در منطقه پلور استان مازندران خبر داد و گفت: این امر نشان‌دهنده توان عملیاتی و آمادگی بالای آتش‌نشانی دماوند است.

علیپور با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران خود، افزود: آتش‌نشانان دماوند با خلوص نیت تلاش می‌کنند تا پرچم آتش‌نشانی و شهرداری دماوند همیشه برافراشته بماند.

مدیرعامل آتش‌نشانی دماوند درباره برنامه‌های آینده این اداره اظهار داشت: راه‌اندازی ایستگاه شماره سه آتش‌نشانی از اولویت‌های اصلی است که با توجه به وجود دو محور ترانزیتی مهم منطقه، ضرورت اقتصادی و سیاسی آن دوچندان شده است.

وی همچنین از پیگیری‌های لازم برای تبدیل آتش‌نشانی دماوند به سازمان مستقل خبر داد و گفت: ساختار و زیرساخت‌های لازم فراهم شده و تنها نیازمند مصوبه سازمان شهرداری‌ها برای نهایی شدن است.

رئیس آتش‌نشانی دماوند افزود: استقرار مرکز آموزش آتش‌نشانی شرق استان تهران نیز یکی از مطالبات جدی است، چراکه دو مرکز آموزشی موجود در غرب استان به دلیل فاصله، امکان بهره‌مندی شهرهای شرقی را فراهم نمی‌کند.

علیپور تأکید کرد که پایش مستمر ایمنی ساختمان‌ها، اماکن و ابنیه شهری نیز در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از هفت سال، با درایت شهردار دماوند، ایستگاه آتش‌نشانی منطقه مشا راه‌اندازی شده و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها، آتش‌نشانی دماوند بتواند به اهداف سند چشم‌انداز خود نزدیک‌تر شود.