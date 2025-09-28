سرپرست آتش نشانی قزوین: ۱۷۳۱نفر توسط آتش نشانان قزوینی نجات پیدا کردند

حسام الدین حق شناس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهر کرد: در شش ماهه نخست سال جاری ۳ هزار و ۳۳۵ عملیات امداد و نجات توسط آتش نشانان قزوینی در شهر قزوین انجام شد.

وی افزود: از این تعداد، دو هزار و ۳۱۷ مورد مربوط به عملیات امداد و نجات بوده و یکهزار و ۱۸ مورد آن مربوط به عملیات اطفای حریق بوده است.

وی از افزایش تعداد حوادث امسال در شهر قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بخصوص در بحث آسانسورخبر داد و یادآور شد: تعداد مجموع عملیاتهای انجام شده در مدت مشابه سال قبل یکهزار و نهصد و ۴۷ مورد بوده است که با افزایش ۵۱ درصدی در بحث اطفای حریق و افزایش ۸۲ درصدی در عملیاتهای امداد و نجات مواجه بوده ایم.

وی ادامه داد: در مجموع عملیاتهای انجام شده توسط آتش نشانان قزوینی تعداد یکهزار و هفتصد و ۳۱ نفر نجات یافته اند و ۱۱۳ نفر مصدوم شده و متاسفانه ۱۴ نفر جان خود را از دست داده اند که با کاهش ۲۶ درصدی فوتی، ۳۹ درصدی تعداد مصدومین و افزایش ۱۷۴ درصدی تعداد نجات یافتگان روبرو بوده ایم.

حق شناس افزود: تلاش شده تا با آموزش مردمی و آتش نشانان بتوان خدمات بهتری را به شهروندان ارائه نماییم که در همین راستا تعداد۵ هزار و ۵۴ نفر ساعت آموزش درون سازمانی و یکهزار و ۹۶۳ نفر ساعت آموزشی برون سازمانی ارائه شده است.

به گفته وی تعداد ۴۷۹ مورد بازدید پیشگیری از حریق توسط کارشناسان این سازمان انجام شده که شناسنامه ایمنی صادر و مشاوره های مربوطه ارائه شده است.

حق شناس اضافه کرد: بیشترین آمار عملیات‌های انجام شده این سازمان طی سال جاری مربوط به حوادث آسانسور بوده است.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه حادثه و یا آتش سوزی را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.

گفتنی است هم اکنون سازمان آتش نشانی قزوین دارای ۱۱ ایستگاه عملیاتی می باشد.