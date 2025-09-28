ثبت سرعت ۲.۹ گیگابیتی ۵G همراه اول در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین افتتاح پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، روز شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، جمعی از معاونان وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان اقتصادی استان، نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در بیرجند برگزار و ۶۱ پروژه ارتباطی به ارزش بیش از ۴,۹۰۰ میلیارد ریال به‌صورت ویدیویی افتتاح شد.

در جریان این مراسم، همراه اول از راه‌اندازی سایت ۵G مرکز مخابراتی انقلاب بیرجند و همچنین تجهیز و ارتقاء ۱۷ سایت نسل چهارم و ۱۲ تعویض دکل در خراسان جنوبی به ارزش ۱,۵۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

اپراتور اول ارتباطی کشور همچنین سایت ۲G/۴G روستای اسفهرود از توابع بیرجند را بهره‌برداری کرد. با بهره‌برداری از سایت روستای اسفهرود، تعداد سایت‌های USO همراه اول در خراسان جنوبی به ۲۴۲ و شمار روستاهای تحت پوشش استان به ۳۰۳ عدد رسید.

همچنین در بخشی از این مراسم به دستور وزیر ارتباطات، تست سرعت سایت جدید ۵G همراه اول در بیرجند انجام و سرعت ۲۹۲۲ مگابیت‌برثانیه به ثبت رسید.

وزیر ارتباطات در این مراسم از تلاش‌های همراه اول در دو بخش توسعه ارتباطات روستایی و همچنین توسعه فناوری ۵G قدردانی کرد.

گفتنی است همراه اول از آغاز طرح USO در کشور تاکنون با تجهیز و بهره‌برداری از ۶۷۵۰ سایت ارتباطی، دسترسی ۷۹۹۵ روستا را به اینترنت پرسرعت فراهم کرده است.