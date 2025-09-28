به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، درگذشت دیوید لینچ مانند ضربهای بزرگ به دنیای سینما بود. فقدان او غیرقابل توصیف بود و جهان یکی از استادان بزرگش را از دست داد.
با وجود مشکلات سلامتی وی در سالهای اخیر، لینچ هرگز از فکر کارگردانی پروژه نهایی خود دست نکشید و به گفته دوستان و همکارانش بیسروصدا در حال شکل دادن به پروژه «شب ضبط نشده» بود. خود لینچ هم در مصاحبههایش به این احتمال اشاره و یادآوری میکرد که با وجود محدودیتهای جسمی، قصد انجام این کار را دارد.
اکنون جنیفر دختر لینچ گفته است که پدرش در اواخر زندگی از او خواسته بود که فیلمنامهاش را کارگردانی کند.
وی اعتراف کرد: از اینکه او آن فیلمنامه را به من داد و فکر میکرد میتوانم چیزی زیبا از آن بسازم، بسیار شگفتزده و متأثر شدم.
او همچنین گفت تعجبش از خواست پدرش، دیوید لینچ را نیز شوکه کرد.
جنیفر اولین کارگردانی خود را با فیلم «هلنا در حال بوکس» در سال ۱۹۹۳ انجام داد. این فیلم جنجالی انتقادهای زیادی به دنبال داشت و موجب شد تا او پس از یک وقفه طولانی دوباره روی صندلی کارگردانی بنشیند و فیلم «نظارت» را سال ۲۰۰۸ بسازد. او پس از آن فیلم «هیس» را در سال ۲۰۱۰ شروع کرد که فیلمی پر دردسر بود و وی در نهایت از آن فاصله گرفت. «زنجیر شده» محصول ۲۰۱۲ فیلمی مطمئنتر بود که با اقبال خوب منتقدان روبه رو شد.
در سالهای اخیر، این کارگردان بیشتر به تلویزیون روی آورد و قسمتهایی از سریالهای «مردگان متحرک»، «داستان ترسناک آمریکایی»، «۹-۱-۱»، «ماموران شیلد» و موارد دیگر را کارگردانی کرد. او علاوه بر کارگردانی، نویسنده نیز است و «خاطرات مخفی لورا پالمر» را که با سریال «توئین پیکس» مرتبط است، نوشت.
با همه اینها هنوز روشن نیست که آیا دختر لینچ حاضر است بار این مسئولیت را برعهده بگیرد یا خیر.
