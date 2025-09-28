سرلشکر موسوی: نیروهای مسلح برای مقابله با هر تجاوزی آمادگی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سیاست‌های کلان نظام در قدرت‌افزایی دفاعی و بازدارندگی فعال، ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و عملیاتی و آمادگی همه‌جانبه برای مقابله مقتدرانه و عبرت‌آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن تأکید شد.

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، در ابتدا ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند سپاه در ابعاد مختلف و همچنین به سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان نظام در مسیر قدرت‌افزایی دفاعی، بازدارندگی و دفاع همه‌جانبه، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ثروت و سرمایه بی‌بدیل نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، ولایی، شجاع و فداکار در منظومه دفاعی کشور تأکید کرد.

وی ضمن تجلیل از نقش‌آفرینی‌های تاریخی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تقدیر از رشادت‌ها و فداکاری‌های پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی، بویژه نیروی مقتدر و دشمن شکن هوافضای سپاه در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و اجرای موفق و غرورآفرین عملیات تهاجمی علیه دشمن، اظهار کرد: پیروزی‌های بزرگ و دستاوردهای شگرف نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران و بسیجیان سلحشور، ثمره ایمان، دانش، ابتکار و ایستادگی رزمندگان و فرماندهان با صلابت و انقلابی است و نشان می‌دهد که راهبرد بازدارندگی فعال و پاسخ قدرتمند، شجاعانه و کوبنده به تهدیدها، راهبردی کارآمد و عبرت‌آموز است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با ابراز خرسندی از روند تقویت، نوسازی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی کشور، بر آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی تأکید کرد و افزود: هماهنگی، هم‌افزایی و وحدت نیروهای مسلح بویژه در ارتش و سپاه عامل شکست دشمن، ضامن صیانت از استقلال، امنیت ملی، تمامیت ارضی و پاسداری از آرمان های انقلاب و نظام اسلامی است و به فضل الهی این رویکرد همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.

در ادامه این دیدار، سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ستاد کل نیروهای مسلح و تأکید بر تبعیت کامل سپاه از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، انگیزه الهی و ظرفیت‌های عظیم انسانی و فناورانه خود، در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در همه عرصه‌های زمینی، دریایی، هوایی، سایبری و اطلاعاتی، آمادگی کامل برای مقابله قاطع، سریع و عبرت‌آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن مانند تحمیل شکست بر دشمن و آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی جهانیان مشاهده کردند، دارد.

سرلشکر پاکپور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نوین و پیچیده دشمن تأکید و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی می‌داند بلکه مأموریت راهبردی خود را صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی خون شهیدان می‌داند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.