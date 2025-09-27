  1. سیاست
  2. دولت
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

پزشکیان: سازمان‌های بین‌المللی فقط حافظ منافع قدرت‌های بزرگ هستند

پزشکیان: سازمان‌های بین‌المللی فقط حافظ منافع قدرت‌های بزرگ هستند

رئیس جمهور پس از بازگشت از نیویورک گفت: جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه با حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ادامه دارد و سازمان‌های بین‌المللی اقدامی علیه این جنایت‌ها انجام نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور پس از بازگشت از هشتادمین اجلاس سازمان ملل در نیویورک، درباره دستاوردهای سفر خود به تهران توضیح داد.

وی گفت: در این اجلاس فرصت داشتیم در مدت یک ربع، مواضع خود را بیان کنیم و جنایت‌هایی را که در منطقه توسط صهیونیست‌ها، اما با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی رخ می‌دهد، مطرح کردیم.

پزشکیان با تأکید بر ابعاد انسانی بحران افزود: تصور اینکه بیش از ۶۵ هزار نفر در یک منطقه بی‌گناه به شهادت برسند و چندین هزار نفر دیگر در گرسنگی، تشنگی، بی‌آبی و کمبود دارو گرفتار شوند، و مسیر تمامی کمک‌های بشردوستانه بسته شود، بسیار تکان‌دهنده است. در حالی که مجامعی به نام سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشر و حقوق کودکان تشکیل می‌شود، انسان احساس می‌کند که این‌ها تنها شعاری توخالی است.

رئیس جمهور ادامه داد: رفتار رژیم صهیونیستی در غزه کل منطقه را به هم ریخته است و سازمان‌های بین‌المللی و شورای امنیت تاکنون حتی یک بار علیه اسرائیل حکمی صادر نکرده‌اند؛ علت اصلی این موضوع، وتوی آمریکا است. روندهای شکل‌گرفته در منطقه نشان می‌دهد که دنیا تحت سلطه قدرت‌هاست و حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، و این ادعاها، در عمل بیش از یک شعار نیست.

پزشکیان در پایان تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در عمل کارکردی جز حفاظت از منافع قدرت‌های بزرگ ندارند و در قبال جنایت‌های منطقه‌ای بی‌تفاوت هستند. تا زمانی که ساختارهای بین‌المللی در دست قدرت‌های بزرگ باشد، ادعاهای حقوق بشری و حمایت از انسانیت، تنها شعارهایی توخالی خواهند بود.

رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: سازمان ملل فرصتی بود تا بتوانیم گفت‌وگوهای مؤثری داشته باشیم. علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، با بسیاری از کشورهای اروپایی دیدار و گفت‌وگو داشتیم؛ از جمله با رؤسای‌جمهور فرانسه، نروژ، فنلاند و سوئیس و همچنین رئیس شورای اروپا. در این جلسات مواضع خود را به‌روشنی بیان کردیم و به مباحث مطرح‌شده از سوی آنها پاسخ دادیم.

پزشکیان با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: چطور ممکن است بسیاری از کشورها مخالف اسرائیل باشند، اما این رژیم همچنان بدون هیچ مانعی به تجاوزات خود ادامه دهد؟ اروپایی‌ها نیز نسبت به رفتارهای اسرائیل معترض بودند و من به آنها گفتم دامنه اقدامات و تجاوزات این رژیم در منطقه به‌شدت گسترده و غیرقابل‌تحمل شده است. امروز دیگر کسی جرئت نمی‌کند از این رفتارها دفاع کند، به‌گونه‌ای که حتی مردم اروپایی علیه دولت‌هایی که حامی اسرائیل هستند، اعتراضات گسترده‌ای انجام می‌دهند.

وی افزود: در خصوص بحث اسنپ‌بک نیز با اروپایی‌ها مذاکره کردیم و در ظاهر به توافق رسیدیم، اما آنها پس از مذاکره با آمریکایی‌ها، بهانه‌های مختلفی مطرح می‌کردند. همچنین در نشست‌هایی که با مراکز تحقیقاتی، علمی و اندیشکده‌های استراتژیک داشتیم، یکی از کارشناسان صریحاً گفت که آمریکا خواهان ایران ضعیف و ذلیل است و هرگز ایرانی قدرتمند را برنمی‌تابد.

پزشکیان تأکید کرد: اگر امروز موضوع هسته‌ای بهانه آنهاست، فردا بهانه‌ای دیگر غیر از هسته‌ای را مطرح خواهند کرد. آنها هیچ‌گاه علاقه‌ای به وجود یک ایران قدرتمند در منطقه ندارند و تلاش می‌کنند روزبه‌روز کشور ما را تضعیف کنند. با این حال، ملت عزیز ما امروز به سطحی از آگاهی و توانمندی رسیده‌اند که درک می‌کنند تنها با همدلی و اتحاد می‌توانیم ایران قدرتمند را بسازیم.

وی با اشاره به حضور در رسانه‌های بین‌المللی گفت: با سه شبکه خارجی از جمله فاکس‌نیوز، ام‌بی‌سی و العربی گفت‌وگوهای مفصلی داشتیم و مواضع خود را به‌طور شفاف اعلام کردیم. همچنین جلسات بسیار خوبی با ایرانیان مقیم آمریکا برگزار شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: باید مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه در آمریکا را تسهیل کنیم. بسیاری از آنها دل در گرو ایران دارند و علاقه‌مندند برای کشور خود تلاش کنند. البته طبیعی است که برخی دیدگاه‌ها و مواضع متفاوتی داشته باشند، اما باید با سعه صدر برخورد کنیم تا زمینه خدمت این عزیزان به میهن فراهم شود.

کد خبر 6603807
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها