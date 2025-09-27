به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور پس از بازگشت از هشتادمین اجلاس سازمان ملل در نیویورک، درباره دستاوردهای سفر خود به تهران توضیح داد.
وی گفت: در این اجلاس فرصت داشتیم در مدت یک ربع، مواضع خود را بیان کنیم و جنایتهایی را که در منطقه توسط صهیونیستها، اما با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی رخ میدهد، مطرح کردیم.
پزشکیان با تأکید بر ابعاد انسانی بحران افزود: تصور اینکه بیش از ۶۵ هزار نفر در یک منطقه بیگناه به شهادت برسند و چندین هزار نفر دیگر در گرسنگی، تشنگی، بیآبی و کمبود دارو گرفتار شوند، و مسیر تمامی کمکهای بشردوستانه بسته شود، بسیار تکاندهنده است. در حالی که مجامعی به نام سازمانهای بینالمللی، حقوق بشر و حقوق کودکان تشکیل میشود، انسان احساس میکند که اینها تنها شعاری توخالی است.
رئیس جمهور ادامه داد: رفتار رژیم صهیونیستی در غزه کل منطقه را به هم ریخته است و سازمانهای بینالمللی و شورای امنیت تاکنون حتی یک بار علیه اسرائیل حکمی صادر نکردهاند؛ علت اصلی این موضوع، وتوی آمریکا است. روندهای شکلگرفته در منطقه نشان میدهد که دنیا تحت سلطه قدرتهاست و حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، و این ادعاها، در عمل بیش از یک شعار نیست.
پزشکیان در پایان تأکید کرد: این وضعیت نشان میدهد که سازمانها و مجامع بینالمللی در عمل کارکردی جز حفاظت از منافع قدرتهای بزرگ ندارند و در قبال جنایتهای منطقهای بیتفاوت هستند. تا زمانی که ساختارهای بینالمللی در دست قدرتهای بزرگ باشد، ادعاهای حقوق بشری و حمایت از انسانیت، تنها شعارهایی توخالی خواهند بود.
رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: سازمان ملل فرصتی بود تا بتوانیم گفتوگوهای مؤثری داشته باشیم. علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، با بسیاری از کشورهای اروپایی دیدار و گفتوگو داشتیم؛ از جمله با رؤسایجمهور فرانسه، نروژ، فنلاند و سوئیس و همچنین رئیس شورای اروپا. در این جلسات مواضع خود را بهروشنی بیان کردیم و به مباحث مطرحشده از سوی آنها پاسخ دادیم.
پزشکیان با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: چطور ممکن است بسیاری از کشورها مخالف اسرائیل باشند، اما این رژیم همچنان بدون هیچ مانعی به تجاوزات خود ادامه دهد؟ اروپاییها نیز نسبت به رفتارهای اسرائیل معترض بودند و من به آنها گفتم دامنه اقدامات و تجاوزات این رژیم در منطقه بهشدت گسترده و غیرقابلتحمل شده است. امروز دیگر کسی جرئت نمیکند از این رفتارها دفاع کند، بهگونهای که حتی مردم اروپایی علیه دولتهایی که حامی اسرائیل هستند، اعتراضات گستردهای انجام میدهند.
وی افزود: در خصوص بحث اسنپبک نیز با اروپاییها مذاکره کردیم و در ظاهر به توافق رسیدیم، اما آنها پس از مذاکره با آمریکاییها، بهانههای مختلفی مطرح میکردند. همچنین در نشستهایی که با مراکز تحقیقاتی، علمی و اندیشکدههای استراتژیک داشتیم، یکی از کارشناسان صریحاً گفت که آمریکا خواهان ایران ضعیف و ذلیل است و هرگز ایرانی قدرتمند را برنمیتابد.
پزشکیان تأکید کرد: اگر امروز موضوع هستهای بهانه آنهاست، فردا بهانهای دیگر غیر از هستهای را مطرح خواهند کرد. آنها هیچگاه علاقهای به وجود یک ایران قدرتمند در منطقه ندارند و تلاش میکنند روزبهروز کشور ما را تضعیف کنند. با این حال، ملت عزیز ما امروز به سطحی از آگاهی و توانمندی رسیدهاند که درک میکنند تنها با همدلی و اتحاد میتوانیم ایران قدرتمند را بسازیم.
وی با اشاره به حضور در رسانههای بینالمللی گفت: با سه شبکه خارجی از جمله فاکسنیوز، امبیسی و العربی گفتوگوهای مفصلی داشتیم و مواضع خود را بهطور شفاف اعلام کردیم. همچنین جلسات بسیار خوبی با ایرانیان مقیم آمریکا برگزار شد.
رئیسجمهور ادامه داد: باید مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا را تسهیل کنیم. بسیاری از آنها دل در گرو ایران دارند و علاقهمندند برای کشور خود تلاش کنند. البته طبیعی است که برخی دیدگاهها و مواضع متفاوتی داشته باشند، اما باید با سعه صدر برخورد کنیم تا زمینه خدمت این عزیزان به میهن فراهم شود.
