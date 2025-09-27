پزشکیان دقایقی پیش در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که صبح سهشنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بینالمللی، دقایقی پیش با استقبال رسمی حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و تعدادی از اعضای دولت به کشور بازگشت.
