۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پزشکیان دقایقی پیش در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد

پزشکیان دقایقی پیش در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد

رئیس جمهور پس از سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل دقایقی قبل با استقبال رسمی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که صبح سه‌شنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بین‌المللی، دقایقی پیش با استقبال رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و تعدادی از اعضای دولت به کشور بازگشت.

رامین عبداله شاهی

