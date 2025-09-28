۲۹۰۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی استان سمنان خط کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح یکشنبه در بازدید از راه های مواصلاتی سمنان از اجرای خط کشی دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه های استان خبر داد و ابراز داشت: این اقدام طی شش ماهه نخست سال جاری به انجام رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه ایمن سازی محور بزرگراهی امام رضا (ع) همواره در اولویت راه ها بوده است، افزود: بخش زیادی از خط کشی این محور انجام گرفته است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با تاکید بر اینکه اجرای خط کشی باعث بهبود وضعیت حرکت خودروها می شود، ابراز داشت: این قبیل اقدامات در ارتقا ایمنی راه ها نقش مهم دارند.

صداقت در ادامه تصریح کرد: احیای دوره ای خط کشی، نصب تابلو و علائم، آشکارسازی تقاطع ها و ایمن سازی نقاط مستعد تصادف از ماموریت های بخش راهداری محسوب می‌شود.

وی افزود: علائم نشانه گذاری محورها در پیشگیری از تصادفات جاده ای نقش مهم دارند لذا احیای آنها مستمر در دستور کار است.