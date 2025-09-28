  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

۲۹۰۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی استان سمنان خط کشی شد

۲۹۰۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی استان سمنان خط کشی شد

سمنان- معاون راهداری اداره کل راهداری استان سمنان از اجرای خط کشی دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی طی شش ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: هدف این اقدام ارتقا ایمنی کاربران جاده‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح یکشنبه در بازدید از راه های مواصلاتی سمنان از اجرای خط کشی دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه های استان خبر داد و ابراز داشت: این اقدام طی شش ماهه نخست سال جاری به انجام رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه ایمن سازی محور بزرگراهی امام رضا (ع) همواره در اولویت راه ها بوده است، افزود: بخش زیادی از خط کشی این محور انجام گرفته است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با تاکید بر اینکه اجرای خط کشی باعث بهبود وضعیت حرکت خودروها می شود، ابراز داشت: این قبیل اقدامات در ارتقا ایمنی راه ها نقش مهم دارند.

صداقت در ادامه تصریح کرد: احیای دوره ای خط کشی، نصب تابلو و علائم، آشکارسازی تقاطع ها و ایمن سازی نقاط مستعد تصادف از ماموریت های بخش راهداری محسوب می‌شود.

وی افزود: علائم نشانه گذاری محورها در پیشگیری از تصادفات جاده ای نقش مهم دارند لذا احیای آنها مستمر در دستور کار است.

کد خبر 6604368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها