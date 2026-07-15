آشکارسازی ۱۰ دوربرگردان محور چنداب–ایوانکی؛ ایمنی تردد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی گرمسار از عملیات خط‌کشی و آشکارسازی ۱۰ دوربرگردان در ابتدای حوزه استحفاظی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: محدوده چنداب تا ورودی شهرستان گرمسار، توسط اکیپ ایمنی اداره‌کل ایمن سازی شده است.

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: این ۱۰ دوربرگردان در مسیرهای رفت و برگشت محور چنداب–ایوانکی قرار دارند و عملیات خط‌کشی و آشکارسازی آن‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش میدان دید رانندگان و کاهش مخاطرات ناشی از تغییر مسیر ناگهانی اجرا شده است.

نظری ادامه داد: در این عملیات، خط‌کشی مجدد، نصب علائم مکمل و آشکارسازی کامل دوربرگردان‌ها به صورت امانی انجام شد تا ایمنی کاربران جاده‌ای در این محور پرتردد افزایش یابد.

وی با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای ارتقای ایمنی کریدور شرق به غرب کشور و پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی انجام شده و نقش مؤثری در کاهش تصادفات ناشی از انحراف خودروها و برخورد در محدوده دوربرگردان‌ها خواهد داشت.