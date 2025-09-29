به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران با حضور ۱۰ تیم آغاز به کار کرده و اکنون سه هفته از این رقابتها نیز سپری شده؛ اگرچه هنوز برای قضاوت قطعی در مورد مدعیان اصلی قهرمانی کمی زود است ولی نتایج و نمایشهای سه هفته نخست سرنخهای مهمی را از چهرههای مدعی این فصل به دست میدهد.
پیش از شروع فصل بر اساس یارگیریها و نقلوانتقالات تابستانی چهار تیم خاتون بم، گلگهر سیرجان، ایستا و پرسپولیس به عنوان مدعیان اصلی جام قهرمانی معرفی میشدند. این تیمها با جذب بازیکنان باکیفیت و حفظ شاکله اصلی خود از همان ابتدا چشمها را به سمت خود دوختند و انتظار میرفت که از هفتههای ابتدایی رقابت برای صدر جدول میان آنها شکل گیرد.
یکی از دیدارهای مهم هفتههای نخست جدال پرسپولیس و ایستا بود که با تساوی به پایان رسید. این نتیجه برای هر دو تیم قابل قبول اما بدون هیجان خاصی ارزیابی شد. با توجه به سرمایهگذاری گسترده ایستا و ستارههایی که در نقل و انتقالات به خدمت گرفت شاید انتظار میرفت این تیم برتری خود را تحمیل کند اما سرخپوشان پایتخت توانستند با ارائه بازی خوب از شکست بگریزند و امتیاز ارزشمندی کسب کنند. برای ایستا این تساوی میتواند هشداری باشد که صرف داشتن ستارگان نامدار تضمینی برای موفقیت نیست.
ولی بزرگترین شوک و البته نمایش خیرهکننده هفتههای نخست در دیدار خاتون بم و ایستا رقم خورد. این مسابقه که بسیاری آن را یکی از حساسترین بازیهای فصل میدانستند به صحنه نمایش قدرت خاتون بدل شد. شاگردان مرضیه جعفری با بازی تهاجمی و هماهنگ تیم پرستاره ایستا را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست دادند و نشان بدهند همچنان جدیترین و سرسختترین مدعی قهرمانی لیگ به حساب میآیند.
در سوی دیگر میدان رقابت گلگهر سیرجان نیز گامبهگام در حال اثبات شایستگی خود است. این تیم در نخستین گام با یک گل سپاهان اصفهان را شکست داد و سپس با پیروزی ۲ بر صفر برابر پالایش گاز ایلام روند صعودی گلزنی خود را آغاز کرد. نقطه عطف عملکرد گلگهر اما در سومین هفته رقم خورد؛ جایی که آنها با نمایشی مقتدرانه پرسپولیس را ۳ بر صفر از پیش رو برداشتند. این پیروزی نه تنها رکورد ۱۰۰ درصدی پیروزی گلگهر را تثبیت کرد بلکه باعث شد این تیم به لطف یک بازی بیشتر و سه امتیاز برتری نسبت به خاتون بم فعلاً در صدر جدول جای گیرد. چنین عملکردی نشان میدهد گلگهر نه تنها مدعی قهرمانی است بلکه انگیزه فراوانی برای شکستن سلطه خاتون دارد.
با مرور نتایج سه هفته نخست میتوان ارزیابی کرد که اگرچه ایستا و پرسپولیس همچنان در جمع تیمهای قدرتمند حضور دارند ولی فاصله آنها با دو نماینده کرمان یعنی خاتون بم و گلگهر سیرجان کاملاً مشهود است. ایستا علیرغم ترکیب پرستاره در دو دیدار مهم برابر پرسپولیس و خاتون نتوانست انتظارات را برآورده کند. پرسپولیس نیز با وجود تساوی مقابل ایستا شکست سنگین برابر گلگهر زنگ خطر را برای این تیم به صدا درآورده است.
در نقطه مقابل خاتون بم و گلگهر سیرجان با عملکردی بینقص و نمایش قدرت تهاجمی چشمگیر نشان دادهاند که برای رقابت بر سر جام قهرمانی آمادهاند. خاتون با پیروزی قاطع برابر ایستا بار دیگر اقتدار تاریخی خود را به رخ کشید و گلگهر با بردهای متوالی و گلهای پلهکانی گوی سبقت را در صدر جدول ربود.
به نظر میرسد در هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران نگاهها بیش از هر زمان دیگری به سوی دو نماینده استان کرمان دوخته شده است. خاتون بم با تجربه قهرمانیهای متعدد و گلگهر سیرجان با انگیزه و روند رو به رشد فعلا دو مدعی جدی و اصلی جام هستند. اگرچه مسیر طولانی تا پایان فصل باقی مانده و فوتبال همواره غیرقابل پیشبینی است ولی شواهد موجود حکایت از آن دارد که رقابت اصلی برای کسب عنوان قهرمانی در نهایت میان این دو تیم پرقدرت کرمانی شکل خواهد گرفت.
