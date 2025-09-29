نویدکیا: شرایط خوبی داریم؛ ۴ تا ۵ بازیکن را در اختیار نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال موهان باگان هند اظهار داشت: بازی اول را از دست دادیم و این بازی خیلی برای ما مهم است، اگر بخواهیم صعود کنیم نباید بازی‌های خانگی را از دست دهیم و این بازی خیلی مهم و حیاتی است.

وی ادامه داد: بازی‌های قبلی تیم هند را دیده‌ایم و تیم قابل احترامی است، چند بازیکن خارجی دارند، در مجموع تیم بدی نیستند، شاید نتیجه خوبی نگرفته باشند اما از نظر ما قابل احترام هستند.

نویدکیا تصریح کرد: باید با تمام توان در بازی شرکت کنیم و ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: از لحاظ تاکتیکی مشکلاتی داریم که به مرور زمان به کمک کادر فنی حل خوانیم کرد وضعیت تیم در حالت نرمال است.

وی در خصوص مصدومان تیمش گفت: ۴ - ۵ بازیکن مصدوم داریم، هادی محمدی تمرین با تیم شروع کرده است اما سایر بازیکنان هنوز آمادگی کامل ندارند، بازیکن خارجی ما گچ پایش را باز کرده و شرایط بد نیست اما برای تمرین همراه تیم زود است، البته دور از انتظار بود و فکر می‌کردم ممکن است، مدت زمان بیشتری در اختیار نباشد اما در عکسبرداری پایش خیلی خوب جوش خورده و شکستگی ترمیم شده است، ۲، ۳ هفته نیاز دارد به تیم اضافه شود و خبر خیلی خوبی بود، سایر بازیکنان مشکلی ندارند.