به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس در شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان با انگیزهای بالا وارد میدان شد و نشان داد که قصد دارد جزو تیمهای مدعی قهرمانی باشد. این تیم که به واسطه اسم بزرگ باشگاه و حضور مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است در سه هفته ابتدایی لیگ با نتایج متفاوت و چالشبرانگیزی روبهرو شد.
هفته اول برای پرسپولیس با دیدار مقابل ایستا یکی از تیمهای مدعی این فصل آغاز شد. این بازی که میتوانست شروع سختی برای شاگردان مریم آزمون باشد با تساوی ارزشمند پرسپولیس به پایان رسید. این نتیجه نشان داد که تیم تازهتشکیلیافته با وجود شروع تازه و هماهنگی نسبی کمتر توان رقابت با تیمهای قدرتمند را دارد و شروع بدون باخت این تیم امیدواریها را در بین هواداران افزایش داد. تساوی برابر ایستا نه تنها یک امتیاز برای پرسپولیس به همراه داشت بلکه به عنوان نشانهای از توان دفاعی خوب و تمرکز بالای بازیکنان در بازیهای سخت تلقی شد.
در هفته دوم پرسپولیس موفق شد مقابل فرا ایساتیس به پیروزی دست یابد. این برد ارزشمند باعث شد تیم با روحیهای بالا و انگیزه بیشتر برای هفته سوم آماده شود. کسب پیروزی در دومین دیدار و ثبت دو بازی بدون باخت و بدون گل خورده پرسپولیس را در موقعیت مناسبی قرار داد تا در ادامه لیگ نیز امیدوار به کسب نتایج مثبت باشد و جایگاه خود را میان مدعیان تثبیت کند.
اما هفته سوم چالشی بزرگ برای پرسپولیس بود. این تیم در برابر گل گهر قرار گرفت؛ تیمی که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شناخته میشود. پرسپولیس با تمام امیدواریها و انگیزهها عازم سیرجان شد تا رکورد شکستناپذیری خود را حفظ کند و حداقل یک امتیاز از این دیدار حساس به دست آورد. اما واقعیت میدان متفاوت بود. پرسپولیس با نتیجه ۳-۰ شکست خورد و اولین باخت خود در لیگ را تجربه کرد. این شکست علاوه بر پایان روند گلنخوردن تیم باعث شد تفاضل گل آنها منفی شود و نیاز به بازنگری در عملکرد تیم بیش از پیش احساس شود.
این سه هفته ابتدایی نمایانگر نقاط قوت و ضعف پرسپولیس بود. اگرچه تیم توانست در برابر ایستا و فرا ایساتیس نتایج قابل توجهی کسب کند و نشان دهد که میتواند جزو مدعیان باشد؛ اما عملکرد ضعیف مقابل گل گهر نشان داد که پرسپولیس در برابر تیمهای قدرتمندتر نیاز به تقویت هماهنگی و انسجام دفاعی دارد. به عبارت دیگر تساوی برابر ایستا ارزشمند بود و امیدها را افزایش داد ولی باخت سنگین مقابل گل گهر هشدار جدی برای تیم و کادر فنی به حساب میآید.
در حال حاضر لیگ برتر فوتبال زنان شاهد رقابت تنگاتنگ بین چند تیم مدعی است. تیمهایی مانند خاتون، گل گهر، ایستا و پرسپولیس جزو گزینههای اصلی قهرمانی به شمار میروند. با این حال روند سه هفته ابتدایی نشان میدهد که خاتون و گل گهر با قدرت بیشتری در صدر قرار دارند و از حالا میتوان آنها را به عنوان کاندیداهای جدی قهرمانی در نظر گرفت. پرسپولیس با توجه به پتانسیل بازیکنان و توان فنی مریم آزمون هنوز شانس خود را برای جبران فاصله و تثبیت جایگاه در میان مدعیان حفظ کرده ولی نیاز به تمرکز و اصلاح نقاط ضعف در بازیهای بعدی بیش از پیش احساس میشود.
