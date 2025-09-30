  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

زمان‌ آغاز اردوی جدید تیم ملی فوتبال زنان مشخص شد

اردوی جدید تیم ملی فوتبال زنان از ۲۲ مهر جهت حضور در تورنمنت سه جانبه هند آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال زنان از ساعت ۱۰ صبح امروز در زمین چمن شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در آغاز این جلسه، بازیکنان زیر نظر کادر فنی با انجام حرکات عمومی و گرم کردن بدن، خود را برای ورود به بخش‌های اصلی آماده کردند. سپس تمرینات مبتنی بر کار با توپ در قالب پاس‌کاری‌های کوتاه و ترکیبی، گردش توپ در فضاهای محدود و حفظ مالکیت تیمی در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه بخش تاکتیکی تمرین با تاکید بر هماهنگی خطوط و اجرای برنامه‌های تیمی دنبال شد. بازیکنان در این بخش به شبیه‌سازی شرایط مسابقه و تمرین در موقعیت‌های مختلف پرداختند. در پایان نیز برای جلوگیری از فشار مضاعف و آماده‌سازی عضلات برای ریکاوری، حرکات کششی و سرد کردن انجام شد.

این تمرین حدود ۸۰ دقیقه به طول انجامید.

مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در پایان تمرین درباره ارزیابی خود از اردو گفت: از شنبه ۵ مهر تمرینات را آغاز کردیم و در این اردو بیشتر تلاش ما بر جلوگیری از آسیب‌دیدگی بازیکنان و کار روی حفظ توپ بود. خوشبختانه بازیکنان با انگیزه بالا در تمرینات حاضر شدند و شرایط خوبی را پشت سر گذاشتند.

وی افزود: بازیکنان پس از پایان اردو به باشگاه‌های خود بازمی‌گردند و اردوی جدید تیم ملی از ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود که به اردوی اعزام به هند متصل خواهد بود.

