حضور تیم ملی فوتبال زنان در تورنمنت سه جانبه‌ هند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان گفت: نخستین اردوی آماده سازی خود را بعد از صعود به جام ملت‌های استرالیا از بعدازظهر امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز کردیم و تا ظهر روز سه شنبه ۸ مهرماه بازیکنان را در اختیار داریم و سپس آنها برای انجام مسابقات هفته چهارم لیگ برتر راهی باشگاههای خود می‌شوند.

وی با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال بانوان در تورنمنت سه جانبه هند عنوان کرد: پنجره‌های فیفادی، بهترین فرصت برای تیم ملی است تا بازیکنان را در شرایط واقعی بازی‌های بین‌المللی محک بزنیم. حضور در این تورنمنت‌ها باعث می‌شود بازیکنان با فشار روانی، سرعت بازی و تاکتیک‌های حریفان آشنا شوند، تجربه‌ای که در تمرینات داخلی به دست نمی‌آید. این تورنمنت با حضور تیم‌های هند، ایران و نپال از ۲۷ مهر تا ۳ آبان در شهر شیلونگ هند برگزار می‌شود و ملی‌پوشان در روزهای ۲۹ مهر و دوم آبان مقابل تیم‌های هند و نپال به میدان می‌رود. بنظرم این مسابقات فرصتی مهم برای آماده‌سازی و ارتقای سطح ملی‌پوشان است. بازی‌های بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت خودباوری و تجربه بازیکنان دارند و به تیم ملی کمک می‌کند تا با آمادگی بیشتر به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا وارد شود.

جعفری درباره شناخت حریفان و برنامه‌های آینده این تیم اظهار داشت: بازی با هند همیشه برای ما چالش‌برانگیز بوده است و نپال نیز تیم خوبی است که اخیراً توانسته اردن را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. بنابراین دو مسابقه پیش‌رو جدی و تأثیرگذار خواهند بود. همچنین در فیفادی آذرماه قصد داریم با تیم‌های قدرتمندتری بازی کنیم تا بازیکنان با سطح بالاتری از فوتبال روبه‌رو شوند.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان درباره حضور خود در تیم خاتون بم گفت: با پیگیری‌ها و حمایت رئیس فدراسیون فوتبال، بنده به‌عنوان مشاور فنی در باشگاه خاتون بم حضور دارم. از اعتماد ویژه رئیس فدراسیون بسیار سپاسگزارم. حضور من در خاتون بم به تیم کمک می‌کند تا در مسابقات لیگ قهرمانان بانوان آسیا عملکرد موفقی داشته باشد و بتواند نمایشی قابل احترام ارائه دهد. این اعتماد و حمایت به من امکان می‌دهد با تمرکز کامل به توسعه فوتبال بانوان و آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های استرالیا بپردازم. فوتبال ما نیازمند پیشرفت است و برای رسیدن به این هدف باید تمام توان خود را به کار بگیریم. همچنین حضور تیم خاتون در مسابقات لیگ قهرمانان بانوان آسیا و تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌ها فرصت‌های خوبی برای تبادل تجربیات و ارتقای سطح بازی‌ها ایجاد می‌کند و باعث رشد فوتبال بانوان می‌شود.

جعفری در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان در حال برگزاری است و بازیکنان از بدنه لیگ به اردو دعوت شده‌اند، طبیعی است که احتمال کشیدگی یا آسیب‌دیدگی وجود داشته باشد. ما باید فرصت کافی برای ریکاوری بازیکنان داشته باشیم، اما واقعیت این است که با سه روز اردو نمی‌توان به آمادگی کامل رسید. به همین دلیل، با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم، قصد داریم با همکاری و هماهنگی سازمان لیگ فوتبال شرایطی فراهم شود که بازیکنان زمان بیشتری در اردوهای تیم ملی حضور داشته باشند، چرا که این موضوع برای موفقیت در مسابقات پیش‌رو بسیار حیاتی است.