۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

تمرین تیم ملی فوتبال زنان زیر نظر مرضیه جعفری برگزار شد

بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان بعدازظهر امروز تمرینات ریکاوری خود را زیر نظر مرضیه جعفری برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با آغاز اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال زنان ملی پوشان بعدازظهر امروز (شنبه ۵ مهر) از ساعت ۱۶ تمرینات خود را در زمین چمن شماره یک مرکز ملی فوتبال زیر نظر مرضیه جعفری برگزار کردند.

بازیکنان پس از انجام حرکات کششی، کار با توپ را در دستور تمرینی خود داشته و سپس به دو گروه تقسیم شدند و تمریناتی که کادر فنی برایشان در نظر گرفته را انجام دادند. به دلیل برگزاری بازی‌های لیگ برتر فوتبال بانوان ملی پوشان، یک تمرین سبک ریکاوری را برگزار کردند.

فریده شجاعی، محمدرحمان سالاری، نادره درودیان و مهدیه محمدخانی امروز در تمرینات تیم ملی فوتبال حضور داشتند و دقایقی را با کادر فنی و بازیکنان گفتگو کردند.

ملی‌پوشان تا روز سه شنبه ۸ مهرماه تمرینات خود را در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

فریبا جلیل خانی

