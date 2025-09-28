به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها امروز در نشست خبری آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت و شهید سید حسن‌نصرالله گفت: فرایند بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد، ازدواج دانشجویی یکی از طرح های موفق در فضای کشور و دانشگاه است. بدخواهان‌کشور علاقه ندارند فضای دانشگاه ما را با نشاط ببینید و تلاش می‌کنند آسیب های اجتماعی را گسترش دهند. ازدواج یکی از ابزارهای مصونیت بخش جوانان و دانشجویان است. ازدواج دانشجویی یکی از طرحهای راهبردی نظام است چراکه یکی از پایدارترین ازدواج ها، ازدواج دانشجویی است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: برنامه همسان‌گزینی، برنامه های مشاوره و آموزش ها در طول اجرای دوره ازدواج دانشجویی برگزار شده و به دانشجویان خدمات آموزشی ارائه و به مشهد مقدس مشرف می شوند.

میزان طلاق زوجین دانشجو کمتر از ۶ درصد است

حجت الاسلام رستمی افزود: براساس مطالعه دقیقی که با همکاری ثبت احوال بدست آمده ۳۰۰ هزار کد ملی دانشجویان مزدوج در این طرح بررسی شده است، براساس آمار بدست آمده میزان طلاق این زوجین‌کمتر از ۶ درصد بوده است. ازدواج دانشجویی یکی از موفق ترین ازدواج ها است.

وی هدف جشنواره امسال ازدواج دانشجویی را ترویج ازدواج آسان، ازدواج آگاهانه به هنگام و پایدار در جامعه دانشگاهی عنوان‌کرد. در این دوره مهارت های مختلف به زوجین دانشجو ارائه می شود.

رستمی افزود: تشویق برای فرزندآوری، یکی از اهداف این دوره ها است و برای این زوجین ایجاد خاطره ماندگار معنوی با تشرف به مشهد مقدس ایجاد می شود.

وی ادامه داد: مهمترین چالش ما موضوع مشارکت و تامین هزینه ها است. هرچه حمایت بیشتر باشد استقبال دانشجویان بیشتر است.

ثبت نام ازدواج دانشجویی ۱۰ مهر شروع می شود

وی یادآور شد: ثبت نام ازدواج دانشجویی ۱۰ مهر شروع می شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد. از ۱۰ آبان اعزام دانشجویان آغاز می شود.

حجت الاسلام سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها نیز در این برنامه گفت: عملیات اجرایی بیست و هشتیمن دوره ازدواج دانشجویی آغاز شده است و از ۱۰ آبان اعزام زوج های دانشجویی انجام می شود، تا قبل از ماه مبارک رمضان انجام می شود. البته ما منعی هم برای اعزام دانشجویان در ماه مبارک رمضان نداریم.

وی اظهار کرد: پیش بینی ما امسال ظرفیت ۱۰ هزار زوج است که اعزام می کنیم. کاروان های اعزامی جمعی و دانشجویی است. امکان ثبت‌نام فردی هم وجود دارد، روند آموزش زوج ها مهمترین دستاورد این‌دوره ها است و آمار طلاق را کاهش می دهد، یک پنجم طلاق جامعه مربوط به ازدواج دانشجویی است.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع که باعث پایداری ازدواج دانشجویی شده، آموزش است. هدف گذاری ما این است که مسائلی که ارائه می شود بیشترین کمک را به پایداری ازدواج دانشجویی داشته باشد.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: یکی از مشکلات ما این است هنوز به نسبت ازدواج دانشگاهی و ظرفیت هایی که وجود دارد، عقب هستیم.