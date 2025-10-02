ثبت نام ازدواج دانشجویی آغاز شد؛شرایط و مهلت ثبت نام

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام طرح ملی ازدواج دانشجویی با عنوان «همسفر تا بهشت» آغاز شد و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

زوج‌های علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سامانه به نشانی www.ezdevaj.nahad.ir نام‌نویسی خود را انجام دهند.

براساس ضوابط اعلام‌شده، زوجینی مجاز به ثبت‌نام هستند که حداقل یکی از آن‌ها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقدشان در فاصله زمانی یکم فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ باشد.

ملاک اصلی برای شرکت در این طرح، دانشجو بودن یکی از زوجین در تاریخ عقد است و نه در زمان ثبت‌نام. در مواردی که هر دو زوج دانشجو باشند، تنها یک نفر باید به عنوان داوطلب اصلی اقدام به نام‌نویسی کند.

همچنین ثبت‌نام اولیه به‌تنهایی کافی نیست و زوجین دانشجو موظف‌اند حداکثر دو هفته پس از ثبت‌نام، مراحل بعدی شامل نهایی‌سازی ثبت‌نام و انتخاب کاروان را در سامانه تکمیل کرده و تأیید نهایی دریافت کنند.

بر اساس اعلام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، کلیه هزینه‌های اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی آموزشی در مشهد مقدس به عهده این نهاد خواهد بود و تنها هزینه ایاب و ذهاب بر عهده زوجین است.