حجت الاسلام سعید کرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامه نهاد ویژه واسطین ازدواج دانشجویی در دانشگاهها گفت: شبکه واسطین ازدواج دانشجویی در دانشگاهها یک شبکه رسمی است و در حال توانمند سازی و ارتقا شبکه واسطین ازدواج دانشجویی هستیم.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ادامه داد: با این اتفاقاتی که درحال رخ دادن است به نظرمی رسد که هرچه جلوتر میرویم، میزان اثرگذاری و جریان سازی آنها بیشتر خواهد شد.
به گزارش مهر، از آبان ۱۴۰۴ سال جاری، اعزام کاروانهای ازدواج دانشجویی به مشهد مقدس آغاز خواهد شد.
این اعزامها تا پیش از ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و در صورت فراهم بودن امکانات و تمایل دانشگاهها، اعزامهایی نیز در ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت. هدف پوشش حداکثری درخواستها و استقبال دانشگاهها است، اما امکان ثبت نام فردی نیز برای دانشجویان فراهم است.
امسال ۱۰ هزار زوج را به مشهد اعزام خواهند شد، کمتر از یک پنجم طلاق موجود در دانشگاه مربوط به ازدواج دانشجویی است و آموزشهای ارائه شده دفتر حضرت آقا مهمترین رکن پایداری ازدواجهای دانشجویی است.
