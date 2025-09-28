پوستر بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی صبح امروز با حضور حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها برگزار شد.

دراین مراسم پوستر بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی توسط رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها رونمایی شد.

ثبت‌نام بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهرماه آغاز شده و به مدت ۲۰ روز (تا پایان مهرماه) ادامه خواهد داشت.

در این دوره اعزام کاروان‌ها به مشهد مقدس از ۱۰ آبان ماه شروع می‌شود و تا قبل از ماه رمضان به پایان می‌رسد، ۱۰ هزار زوج در قالب کاروان دانشجویی به این سفر معنوی اعزام می‌شوند.

در این طرح امکان ثبت‌نام فردی نیز وجود دارد و دانشجویان بدون محدودیت زمانی، می توانند در این طرح شرکت کنند، مهمترین عوامل پایداری ازدواج‌های دانشجویی، آموزش‌های فرهنگی و مهارت زندگی، تشرف به بارگاه امام رضا (ع) و برگزاری ازدواج در سن و زمان مناسب در فضای دانشگاهی است.

در این دوره بر آموزش مهارت‌های ارتباط با همسر و خانواده و نکاتی مؤثر بر پایداری زندگی مشترک به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود همچنین بر ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه، به‌هنگام و پایدار تمرکز دارد.