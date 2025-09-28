صبح رسوایـی

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران در اول مهر ۱۴۰۴، با صراحت به بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا اشاره کردند و تأکید داشتند که این مذاکره نه‌تنها سودی ندارد، بلکه زیان‌بار است.

این بیانات که همزمان با سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA ۸۰) ایراد شد، تکلیف سه موضوع کلیدی را روشن کرد: بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا، استمرار غنی‌سازی اورانیوم براساس نیازهای کشور و عدم‌ساخت و تولید سلاح هسته‌ای. این مواضع، در حالی مطرح شد که برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب پیش از سفر رئیس‌جمهور، بر لزوم دیدار با دونالد ترامپ تأکید داشتند، اما رهبر انقلاب با این سخنان، هرگونه اقدام در این زمینه را رد کردند.

مجمع عمومی سازمان ملل: فرصتی برای دیپلماسی یا چالش‌های جهانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود و فرصتی برای سران کشورها فراهم می‌کند تا درباره چالش‌های جهانی مانند صلح، امنیت، توسعه پایدار، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب بحث کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در هشتادمین نشست (UNGA ۸۰) شرکت کرد. مسعود پزشکیان در اول مهر ۱۴۰۴ به نیویورک سفر کرد و تا پنجم مهر در آنجا ماند.

او در صحن مجمع عمومی سخنرانی کرد و با همتایان خود از کشورهای منطقه و اروپا دیدار و گفت‌وگو کرد. پزشکیان پیش از بازگشت به تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نتایج سفر گفت: «در مورد مکانیسم بازگشت به توافق به تفاهمی نرسیدیم، زیرا درخواست آمریکایی‌ها غیرقابل قبول است. آنها می‌خواهند تمام اورانیوم غنی‌شده ما را تحویل دهیم و در عوض سه‌ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.» این سفر با تلاش برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه همراه بود، اما بدون نتیجه ملموسی به پایان رسید.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران:

«بازگشت هر تحریمی ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و قرار نیست ما در برابر آن تسلیم شویم. ما راه برون‌رفت از هر وضعیتی را پیدا خواهیم کرد.»

اصلاح‌طلبان و اصرار بر مذاکره با ترامپ

پیش از سفر پزشکیان به نیویورک، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و فعالان سیاسی خواهان دیدار مستقیم او با دونالد ترامپ بودند. آنها معتقد بودند سفر رئیس‌جمهور باید فراتر از سخنرانی‌های معمول باشد و فرصتی برای رایزنی در مورد اسنپ‌بک فراهم کند. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگویی پیش از سفر تأکید کرد: «روابط با آمریکا الزاماً به وابستگی منتهی نمی‌شود و می‌تواند به عزت کشور کمک کند. الگوی چین، یک الگوی موفق است.» مرعشی پس از سفر نیز در سرمقاله روزنامه سازندگی با عنوان «دیپلماسی ناقص در نیویورک» نوشت: «ایران نتوانست نقش مؤثری ایفا کند و کشورهای زیادی درگیر مسئله ایران نشدند. دیپلماسی پنهان و پشت‌پرده اثرگذار است، اما تحرکات ما با ظرفیت مجمع همخوانی نداشت.»

محمد عطریانفر نیز گفت: «اگر پزشکیان تأیید رهبری را داشته باشد، می‌تواند با ترامپ دیدار کند و این مذاکره راه‌گشا خواهد بود.»

غلامحسین کرباسچی افزود: «بدون اختیار کامل، سفر به نیویورک با دیدارهای تشریفاتی به جایی نمی‌رسد. پزشکیان باید وعده‌هایش به مردم را عملی کند.» علی مطهری پیشنهاد داد: «اگر ترامپ درخواست ملاقات داشت، پزشکیان به خاطر منافع ملت آن را بپذیرد.» مصطفی کواکبیان نیز امیدوار بود پزشکیان اولین رئیس‌جمهوری باشد که با ترامپ دیدار کند. ابراهیم اصغرزاده نیز ازجمله کسانی بود که پیشنهاد کذایی دیدار پزشکیان با ترامپ را در سازمان ملل مطرح کرد.

- محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی: «اگر بنا باشد آقای پزشکیان نقطه عطفی در سنت مذاکراتی با غرب بنا بگذارد، باید تأیید رهبری را داشته باشد و می‌تواند با ترامپ دیدار مستقیم داشته باشد.»

پاسخ به پیشنهادهای مذاکره: هشدار رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول مهر، با اشاره به پیشنهادهای مذاکره، فرمودند: «مذاکره با آمریکا در وضع کنونی هیچ سودی ندارد و زیان هم دارد. قبول مذاکره‌ای که با تهدید همراه است، هیچ ملت باشرفی انجام نمی‌دهد.» ایشان تجربه‌های گذشته را یادآوری کردند و فرمودند: «در دولت‌های پیشین نتایج مذاکره با آمریکا را دیده‌ایم. دولت اعتدال هشت سال کشور را معطل برجام کرد و جز خسارت محض نتیجه‌ای نگرفت. دولت شهید رئیسی نیز با زیاده‌خواهی‌های آمریکا روبه‌رو شد.»

رهبر انقلاب تأکید کردند: «طرح آدرس‌های غلط همچون مذاکره، فریبی برای اجرای برنامه‌های استکبار است.» محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز نوشت: «سخن گفتن از مذاکره دوباره با دشمنان خطای محض است. دشمنان از غنی‌سازی صفردرصدی و تحدید توان موشکی سخن می‌گویند که خطوط قرمز است.»

- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی:

«مذاکره با دولت آمریکا اولاً هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را از ما دفع نخواهد کرد.»

جمع‌بندی

سخنان رهبر انقلاب در اول مهر ۱۴۰۴، تکلیف سه موضوع راهبردی را مشخص کرد: ۱- بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا، ۲- استمرار غنی‌سازی اورانیوم تا سطح نیازهای کشور (مانند ۶۰ درصد)، ۳- عدم‌ساخت و تولید بمب اتمی. این بیانات، در پاسخ به پیشنهادهای برخی اصلاح‌طلبان برای دیدار پزشکیان با ترامپ، هرگونه اقدام در این جهت را رد کرد و بر لزوم قوی شدن کشور تأکید داشت.

سفر پزشکیان به نیویورک، به‌رغم دیدارها و تلاش‌ها، بدون پیشرفت در جلوگیری از اسنپ‌بک به پایان رسید و نشان داد که دیپلماسی ایران در برابر فشارهای غرب و آمریکا همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. این مواضع، انزوای فزاینده پیشنهاددهندگان مذاکره را برجسته کرد و بر ضرورت وحدت داخلی در برابر تهدیدات خارجی تأکید دارد.‌