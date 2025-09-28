مکی زاده: عملیات جستجو و نجات دریایی هرمزگان ۶۰ درصد افزایش یافت

اسماعیل مکیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی استان هرمزگان در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با اجرای ۱۶۵ مأموریت، شاهد افزایش ۶۰ درصدی عملیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ بیشترین سهم از این عملیات، خدمات پزشکی اضطراری با ۸۵ مورد و افزایش ۵۲ درصدی بوده که منجر به نجات ۳۲۰ دریانورد شد.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، تیمهای مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی کشور ۱۶۵ عملیات امدادی و پشتیبانی را به ثبت رساندند.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: خدمات پزشکی اضطراری ۸۵ مورد، مدیریت رفع آبگرفتگی ۱۰ مورد، تصادم دریایی ۲ مورد، خدمات و مشاوره رفع نواقص فنی ۲۲ مورد از جمله مأموریتهای انجام شده بود.
مکیزاده گفت: علاوه بر این ۱۶ مورد هماهنگی شرایط نامساعد جوی، مدیریت حریق ۶ مورد و عملیات آدمبهدریا ۴ مورد از جمله مأموریتهای انجام شده در شش ماهه امسال بود که در کنار آنها، ۲۰ عملیات در قالب سایر موضوعات دریایی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس آمار مقایسهای، خدمات پزشکی به دریانوردان در شرایط اضطرار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته و در مجموع، ۳۲۰ نفر از دریانوردان از خطر نجات یافتهاند.
معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: این افزایش، نشانه ارتقای سطح آمادگی و سرعت واکنش تیمهای جستجو و نجات دریایی کشور است.
