به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس ظهر یکشنبه دو تندیس از شهدای والامقام در شهر قزوین طی مراسمی رسمی با حضور مسئولان شهری و خانواده‌های معظم شهدا رونمایی شد.

تندیس شهید سرلشکر خلبان حسین لشگری این تندیس در بلوار شهید لشگری نصب شده و با ارتفاع ۴.۵ متر از جنس فایبرگلاس و پایه‌ای ۳ متری از جنس سیمان بتن، همراه با استراکچر فلزی و مصالح بنایی ساخته شده است.

اجرای این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان انجام شده و طراحی و ساخت آن توسط هنرمند مجسمه‌ساز، امیرعلی گروسیان، صورت گرفته است.

همچنین تندیس شهید رضا حسن‌پور در میدان شهید حسن‌پور نیز، تندیس این شهید گرانقدر با ارتفاع ۴.۵ متر از جنس فایبرگلاس و پایه‌ای ۵.۲ متری از جنس سیمان شسته، با بتن‌ریزی داخلی و استراکچر فلزی، توسط هنرمند محمدعلی جمالی طراحی و اجرا شده است.

این دو اثر هنری با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در فضای شهری طراحی و اجرا شده‌اند و جلوه‌ای از ارج‌گذاری به فداکاری‌های رزمندگان دفاع مقدس در شهر قزوین به شمار می‌روند