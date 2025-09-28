لاریجانی: ترور دانشمندان یک خطر بسیار مهم برای بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی در نشست خبری در نشست خبری همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» که در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار شد، گفت: این خیزش برای مقابله با ترور دانشمندان است، در طول تاریخ و در غرب مسیحی و در میان یهودیان تفتیش عقاید و ترور دانشمندان سابقه داشته است. اما امروز به خاطر محروم کردن ملتی از علم و دانش دانشمندان را ترور میکنند.
وی ادامه داد: دانشمندانی که ترور میشوند ریاضیدان و فیزیکدان هستند، تروریستها با توسعه علم در کشورها مشکل دارند. شاهد هستیم که علم در دنیای امروز تحولات بسیار سریعی دارد و سرعت تحولات علمی در حوزههای مختلف بسیار چشمگیر هست.
رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» خاطرنشان کرد: دانشمندانی که ذرات اتمی را میشکافند و همینطور اعماق کهکشانها را تا تشکیل ستارگان بررسی میکنند، اینها دستاوردهای بسیار عمیق بشر است که با سالها جانفشانی توسط دانشمندان به دست آمده است، بنا به فرمایش خداوند عظمت آفرینش بسیار بیش از این است و دانشمندان دنیا افتخار میکنند در حوزههای فعالیت میکنند که تاثیرات بسیار عظیمی در زندگی انسانها دارند، اگر این تاثیرات در راه درست به کار گرفته شود آثار بسیار وسیعی در زندگی انسانها خواهد داشت.
لاریجانی با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی شهادت دانشمندان را با افتخار یک سیاست مشروع میدانند، افزود: بیش از ۱۵ نفر از دانشمندان ما را در حمله ناجوانمردانه در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رساندند. از میان دانشمندان دکتر فقهی راجع به پرتو درمانی فعالیت میکرد، سایر دانشمندان چهرههای آکادمیک بودند که دانشگاههای بزرگ را اداره میکردند. مشروعیت دادن به ترور دانشمندان موضوع مهم امروز است. جهان غالباً معطوف به مسائل سیاسی پرهیجان است اما اهمیت ترور دانشمندان بسیار بالاست و هدف از این کنفرانس این است که دانشمندان جهان از هر دین و در هر کشوری به این حادثه مهم توجه کنند.
وی با طرح این موضوع که باید ترور دانشمندان در همه جای دنیا محکوم شود، افزود: ترور دانشمندان یک خطر بسیار مهم برای بشریت است، امروز با سه مسئله مهم روبرو هستیم که یکی از آنها مشروعیت ترور دانشمندان به بهانههای مختلف است.
