۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

برگزاری جلسه نتیجه‌گیری فعالیت‌های «باشگاه هسته‌ای بریکس» در سال ۲۰۲۵

جلسه نتیجه‌گیری فعالیت‌های سالیانه «باشگاه هسته‌ای بریکس» در هفته جهانی اتم روسیه با حضور معاون سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نتیجه‌گیری فعالیت‌های سالیانه «باشگاه هسته‌ای بریکس» برای سال ۲۰۲۵ با حضور اعضای امضاکننده این باشگاه در هفته جهانی اتم روسیه برگزار شد.

حسین درخشنده، معاون سازمان انرژی اتمی ایران نیز طی سخنانی در این نشست نسبت به تسریع مراحل تأسیس باشگاه هسته‌ای بریکس و نیز ضرورت آغاز فعالیت‌های اجرایی بین اعضا تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در این نشست از آمادگی کشورمان برای همکاری‌های دو و چند جانبه در حوزه‌های آموزشی و ارتقای ایمنی در تأسیسات هسته‌ای خبر داد.

وی همچنین از اعضای باشگاه به‌منظور برگزاری جلسه‌ای در سال ۲۰۲۶ در ایران دعوت کرد.

گفتنی است باشگاه هسته‌ای بریکس اکنون در حال طی کردن مراحل تأسیس است.

