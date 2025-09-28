  1. بین الملل
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

وزیر خارجه انگلیس: به پیگیری مسیرهای دیپلماتیک با ایران ادامه می دهیم!

وزیر خارجه انگلیس بی اشاره به تهاجم آمریکا و صهیونیست ها به ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، ادعا کرد: به پیگیری مسیرهای دیپلماتیک با ایران ادامه می دهیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوت کوپر (Yvette Cooper) وزیر خارجه انگلیس امروز یکشنبه بار دیگر موضع خصمانه و ضدایرانی کشورش علیه تهران را تکرار کرد.

وزیر خارجه انگلیس بی اشاره به تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه های گذشته در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: ایران هیچ تضمینی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه نداده و در مذاکرات نیز مشارکت نداشته است!

ایوت کوپر مدعی شد: به همین دلیل ما تحریم‌های ماشه را فعال کرده‌ایم. کشورهای ما به دنبال کردن مسیرهای دیپلماتیک و مذاکرات ادامه خواهند داد. اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل پایان دیپلماسی نیست.

انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف را رد کرد.

با رد این پیش‌نویس، تحریم های بین‌المللی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از امروز ازسرگرفته شد.

