به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکسنیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تجاوز این کشور علیه تأسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن، بار دیگر مدعی شد که این تأسیسات به طور کامل نابود شده است!
ترامپ که در ضیافت شام اندیشکده «American Cornerstone Institute» سخنرانی میکرد، پس از اشاره به جنگ اوکراین و روسیه، مدعی شد: من همچنین با از بین بردن اورانیوم غنیشده ایران، آرزوهای هستهای آنها را با آن بمبافکنهای زیبای بی ۲ نابود کردم.
وی همچنین مدعی شد که دولت او به تازگی ۲۰ فروند دیگر از نسخه بهروزرسانیشده این بمبافکنها سفارش داده است.
رئیس جمهور آمریکا پس از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران که با همدستی رژیم صهیونیستی صورت گرفت، بارها این ادعا را مطرح کرده است. وی پیشتر مدعی شده بود که «با بمبافکنهای رادارگریز وارد آسمان ایران شدیم و زمانی که ایرانیها از حمله مطلع شدند، ما از حریم هوایی خارج شده بودیم. ما از موشکهای تاماهاک پرتابشده از زیردریایی برای هدف قرار دادن تأسیسات هستهای (صلحآمیز) ایران استفاده کردیم. ما در اجرای آن با هیچ مانعی مواجه نشدیم!»
پس از تجاوز واشنگتن علیه تأسیسات هستهای ایران، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و رسانههای آمریکایی بر عدم موفقیت این حملات دلالت داشت.
