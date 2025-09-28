به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی ظهر یکشنبه در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: در حالی که فعالیت احزاب سیاسی عمدتاً معطوف به کسب قدرت است، تشکل‌های مردم‌نهاد نقش متفاوت و ارزشمندی در حل مسائل اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی افزود: تمام وقت خود را صرف تشکل‌های مردم‌نهاد کرده‌ام، چرا که اعضای این گروه‌ها افراد فرهیخته‌ای هستند که با تمرکز بر حل مشکلات جامعه فعالیت می‌کنند و به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستند.

آهی با اشاره به برخی بندهای مجلس در خصوص فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد تصریح کرد: مطالعه بندهای این طرح موجب ایجاد نگرانی شد، چرا که تجربه نشان داده هرگونه دخالت دولت در بخش خصوصی معمولاً با نتایج مطلوب همراه نبوده است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب ادامه داد: احزاب باید از محافظه‌کاری خارج شود و با ایده‌ها و خلاقیت خود موتور حرکت اجتماعی و توسعه باشند.

وی حضور در نشست‌های تشکل‌های مردم‌نهاد را فرصتی برای یادگیری و دریافت دغدغه‌های واقعی مردم دانست و آن را افتخاری برای خود عنوان کرد.

آهی افزود: حضور جمعی از فعالان اجتماعی و نمایندگان تشکل‌ها فرصتی برای تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در استان فراهم آورده است.