به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی ظهر پنج شنبه درنشست با جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد ساوه، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه هر حرکتی که مردم در آن نقش‌آفرین باشند، ماندگارتر و اثرگذارتر خواهد بود، گفت: این سخن راهبردی نشان می‌دهد که مسیر تعالی جامعه بدون حضور فعال مردم و تکیه بر اراده جمعی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

فرماندار ساوه با اهمیت بر مشارکت اجتماعی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر توسعه پایدار افزود: سمن‌ها در واقع جلوه‌ای از همین مشارکت‌اند، نهادهایی برخاسته از بطن جامعه که با سرمایه اعتماد عمومی و فعالیت داوطلبانه، توانسته‌اند در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و زیست‌محیطی خدمات ارزشمندی ارائه کنند.

حسینی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در حقیقت بازوان توانمند نظام اداری و اجرایی کشور محسوب می‌شوند، اظهار کرد: سمن‌ها از یک‌سو با مردم پیوندی مستقیم و عاطفی دارند و از سوی دیگر می‌توانند به‌عنوان مشاوران امین مدیران و مسئولان، نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کنند، این ویژگی باعث می‌شود که آن‌ها به پل ارتباطی کارآمدی میان مردم و دولت تبدیل شوند.

وی بیان کرد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که هر زمان مردم به صحنه آمده‌اند و نهادهای مدنی فعالانه در کنار دولت قرار گرفته‌اند، مسیر توسعه با شتاب بیشتری طی شده است، در ایران نیز این الگو می‌تواند با حمایت‌های ساختاری و قانونی، به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.

فرماندار ساوه با تأکید بر اینکه توسعه واقعی تنها با مشارکت مردم محقق می‌شود، گفت: بدون همراهی مردم، حتی بهترین برنامه‌ها نیز ناقص می‌مانند.

تعامل و هم افزایی فرمانداری ساوه با سازمان‌های مردم‌نهاد

حسینی با اشاره به وظیفه حاکمیت در حمایت از تشکل‌های مردمی گفت: فرمانداری ویژه ساوه خود را موظف می‌داند که از سازمان‌های مردم‌نهاد پشتیبانی کند و زمینه حضور پررنگ‌تر آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها را فراهم آورد.

وی افزود: ایجاد فضای گفتگوی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مشورتی این نهادها و تسهیل‌گری در امور اداری و قانونی، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ساوه تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در ساوه طی سال‌های اخیر توانسته‌اند در زمینه‌های متعددی همچون حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش پسماند گرفته تا برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مانند توانمندسازی زنان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان و ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه، نقش مؤثری ایفا کنند. این تنوع فعالیت‌ها نشان‌دهنده پویایی و توانمندی بالای سمن‌ها در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است.

حسینی با تأکید بر هم‌افزایی بیشتر میان دولت و سمن‌ها گفت: اگرچه فعالیت‌های مردمی ارزشمند و داوطلبانه است، اما بدون حمایت ساختاری و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند به نقطه مطلوب برسد بنابراین رویکرد فرمانداری ساوه بر پایه مشارکت، همکاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

فرماندار ساوه گفت: امید است با استمرار این تعاملات و حمایت‌های مؤثر، شاهد نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مردم و نهادهای مدنی در عرصه‌های مختلف توسعه‌ای باشیم.