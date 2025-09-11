به گزارش خبرنگارمهر نادرقلی ابراهیمی، ظهر پنجشنبه در نشست با حضور فعالان بیش از ۳۰۰ تشکل مردم‌نهاد استان مرکزی، بر ظرفیت بالای این نهادهای مردمی بر حل مشکلات جامعه تأکید کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش سمن‌ها در ارتباط و اتصال میان مدیران و مردم گفت: فعالیت این تعداد تشکل مردم نهاد در استان مرکزی ظرفیت بسیار ارزشمندی برای ارتباط و اتصال مدیران و مسئولان با مردم به شمار می‌رود.

ابراهیمی افزود: حضور تشکل‌ها در این نشست نشان از فرهنگ بالای استان، هماهنگی و وحدت رویه بین مسئولان است و از طرفی نشان از فرصت‌های اجتماعی ذی‌قیمت موجود در جامعه است.

وی با اشاره به مسائل مطرح شده توسط تشکل‌ها گفت: مقرر است نشست‌های تخصصی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با مدیران ذی‌ربط برگزار شود تا مسائل مطرح شده بررسی و تصمیمات لازم در سطح استانی یا ملی اتخاذ شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسات تخصصی پیش از تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مسائل مربوط به تأمین منابع نیز بررسی خواهد شد تا در صورت نیاز در لایحه دولت لحاظ گردد و یا در مجلس پیگیری شود.

وی همچنین گفت: برخی از مسائل مطرح شده به ترک فعل مسئولان برمی‌گردد که پاسخگو خواهند بود و در موارد مرتبط با وضع قانون نیز پیگیری انجام خواهد شد.

ابراهیمی تأکید کرد: ۳۰۰ نهاد مردمی غیر دولتی با این هیمنه و تجربه، فرصت ارزشمندی برای استان به شمار می‌روند و به صورت رایگان در اختیار حاکمیت قرار دارند و می‌توانند پیشران حل مسائل باشند.

وی افزود: از هیچ کمکی در حمایت از سمن‌ها دریغ نمی‌شود و باید کارگروهی اندیشه‌ورز در حوزه سمن‌ها تشکیل شود تا مسائل در حوزه‌های مختلف پیگیری و حل شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب مجلس شورای اسلامی همچنین از سمن‌ها خواست که مسائل را اولویت‌بندی کرده و پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده هر چه سریع‌تر ارائه دهند.

ابراهیمی تصریح کرد: برخی مسائل در داخل استان قابل حل است اما مسائل ملی باید در سطح کشور پیگیری شود.

وی با بیان اینکه تمام موارد مطرح شده پیگیری خواهد شد گفت: عدم اشراف به قوانین، یکی از مشکلات است و انتظار می‌رود سمن‌ها بر قوانین به طور کامل اشراف داشته باشند.

ابراهیمی به نقش حمایت‌های مردم در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بخشی از همدلی مردم در آن بحران به واسطه کمک سمن‌ها بود که بدون چشم‌داشت به دنبال رفع مشکلات مردم هستند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جایگاه سمن‌ها در قانون به قوت دیده شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با آنها هستند و در صورت ترک فعل، پیگیری و بازخواست می‌شوند.