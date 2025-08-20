به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر چهارشنبه در نشست با تشکلهای مردمنهاد استان اظهار کرد: این نهادها بدون چشمداشت و با انگیزهای داوطلبانه، در بسیاری از حوزهها یاریگر دولت هستند و در مواردی که امکان مداخله مستقیم دولت وجود ندارد، اقدامات مؤثری انجام میدهند.
وی افزود: گسترش مشارکتهای مردمی در قالب تشکلها، یکی از ارکان توسعه پایدار به شمار میرود و برنامه ریزیهای استان مرکزی نیز در این راستا شکل گرفته است.
زندیهوکیلی تصریح کرد: نقش تشکلها در شناسایی نیازهای پنهان جامعه و پیگیری مطالبات مردمی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: حضور فعال این مجموعهها به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی میتواند در ارتقای کیفیت تصمیم گیریهای مدیریتی مؤثر باشد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: کمک به نیازمندان، ارتقا سطح آموزش، مشارکت در حوزه سلامت و فعالیتهای خیریه تنها بخشی از عرصههایی است که تشکلها در آن نقش ایفا میکنند و دستاوردهای این تلاشها در سطح استان مشهود است.
زندیه وکیلی افزود: اعتمادسازی و تداوم ارتباط سازنده میان دولت و سازمانهای مردمنهاد، ضرورتی انکارناپذیر است.
نظر شما