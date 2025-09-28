واژگونی ۲ خودرو در ایلام چهار مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ویسی، مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار حادثه ایلام اظهار کرد: ساعت ۱۵:۱۵ در پی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس ۱۱۵ (EOC)،مبنی بر واژگونی و برخورد دو دستگاه سواری پژو در کیلومتر ۵ ایلام به چوار بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر استان ایلام به محل اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از رسیدن به صحنه، و انجام اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت شرایط مصدومان، مصدومان را جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل نمودند.

مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام با تأکید بر نقش رعایت قوانین رانندگی در پیشگیری از چنین حوادثی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جاده‌ای جلوگیری کند.