۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

چشمه خاور:۳۹ میلیون تردد در جاده‌های ایلام ثبت شد

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۳۹ میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی این استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید زاهدین چشمه‌خاور اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، ۳۹ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۹۸۱ وسیله نقلیه در جاده‌های استان تردد داشته‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: محور ایلام – چوار با ثبت یک میلیون و ۹۱۶ هزار و ۶۵۶ تردد، پرترددترین مسیر استان در این مدت بوده و پس از آن محور ایلام – سرابله با یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۳۰ تردد در رتبه دوم قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۳۴ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۴۶۰ مورد مربوط به خودروهای سواری و وانت‌بار بوده که نسبت به سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.

چشمه خاور عنوان کرد: همچنین در این مدت چهار میلیون و ۵۱۵ هزار و ۵۲۲ تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای استان ثبت شده است.

