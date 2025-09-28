خیرین سلامت بازوی مؤثر ارتقای خدمات درمانی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر علی سروش شامگاه یکشنبه در آیین نکوداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، با قدردانی از خدمات خیرین سلامت اظهار داشت: دانشگاه با تکیه بر اعتبارات دولتی نمی‌تواند به‌تنهایی همه نیازهای بیماران را تأمین کند و نقش خیرین در این مسیر بسیار حیاتی است.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات بیمارستانی و ارائه خدمات درمانی افزود: حمایت‌های آنان ارزشمند و قابل تقدیر است و امیدواریم این همراهی همچنان تداوم داشته باشد تا بیش از گذشته در ارتقای سلامت مردم استان مؤثر واقع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: دانشگاه نهایت تلاش خود را در جهت فراهم‌کردن تجهیزات، دارو و امکانات موردنیاز بیماران صعب‌العلاج به کار خواهد بست. انتظار داریم خیرین نیز با توجه به نیازسنجی‌ها و اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، ما را در این حوزه یاری کنند.

سروش با بیان اهمیت شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های خیرین تصریح کرد: اطلاع‌رسانی شفاف، بی‌شک موجب افزایش اعتماد و مشارکت بیشتر آنان خواهد شد.

وی خصوصی‌سازی خدمات درمانی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و در عین حال بر نقش حمایتی و نظارتی دولت در این زمینه تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط سازنده میان دانشگاه، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی شود و کرمانشاه را در کارهای خیر و عام‌المنفعه در کشور زبانزد کند.